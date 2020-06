La Cattedrale del Mare, ultima puntata – Anticipazioni 9 giugno

La Cattedrale del Mare va in onda con la sua ultima puntata nella prima serata di Canale 5 di oggi, 9 giugno 2020. Doppio appuntamento per il finale di stagione, che ci aiuterà a scoprire il destino del protagonista. Lo abbiamo seguito fin da bambino. Abbiamo lottato con lui e vissuto al suo fianco le tragedie che si sono abbattute nella sua vita.

Non è ancora finita: l’ultima puntata de La Cattedrale del Mare metterà di nuovo in ginocchio Arnau. Gli strapperà l’amore della sua vita e lo getterà persino in prigione. Ci sarà il lieto fine oppure le anticipazioni ci parlano solo di drammi e morte?

La Cattedrale del Mare, anticipazioni ultima puntata

Nell’episodio 7, Vendetta, Joan (Pablo Derqui) si lascia convincere da Elionor (Silvia Abascal) a mettere in atto un piano orribile. Mar (Michelle Jenner) è fin troppo vicina ad Arnau (Aitor Luna) e la moglie non vede la cosa di buon occhio. Dopo aver tentato ogni strada per poter ottenere un posto nel letto del marito, Elionor manipolerà la mente di Joan e lo convincerà a commettere un crimine terribile. I due entrano infatti in contatto con un Cavaliere del Re e lo convincono a rapire Mar, per poi violentarla. Solo così Arnau potrà liberarsi di quell’amore folle che lo unisce alla ragazza.

Nell’episodio 8, Condannato, Arnau è ormai caduto in disgrazia. Joan lo ha convinto infatti a cedere in moglie Mar, nonostante l’abuso subito. Distrutto dal dolore, commetterà degli errori agli occhi dell’Inquisitore e verrà messo sotto processo. Anche Francesca (Nathalie Poza) farà la stessa fine, accompagnata da Aledis (Andrea Duro) nella cella vicina a quella del figlio. Intanto, Joan inizia a sentire un profondo senso di colpa nei confronti del fratello e decide di parlare con Mar, seguendo il suo volere. La ragazza però è furiosa nei confronti di Arnau e accetta solo quando scopre che in realtà l’ha sempre amata. Le anticipazioni de La Cattedrale del Mare ci confermano tuttavia che qualcuno dovrà morire: chi dovremo perdere dei protagonisti?