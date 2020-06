Calciomercato Napoli – Gli azzurri hanno identificato il futuro Callejon: è Ferran Torres

Il Napoli tornerà in campo la prossima settimana, dovendo disputare la gara valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, al San Paolo contro l’Inter, dopo aver vinto a San Siro, prima del Covid-19 con il risultato di 0-1, ma di fatto gli azzurri, intesi come società è già attiva da tempo, avendo già gettato le prime base per la prossima stagione, a partire dai rinnovi di Mertens (oramai praticamente ufficiale) e di un possibile prolungamento anche per Callejon.

Alla ricerca del “futuro Callejon”

Tuttavia l’età avanzata di questi elementi, calciatori che sono entrati nella storia del Napoli hanno già superato abbondantemente i 30 anni, facendo emergere la necessità di trovare gradualmente dei calciatori più giovani che possano nel corso del tempo prenderne il posto nello scacchiere azzurro.

Le voci che rimbalzano dalla Spagna, ed in particolar modo da Valencia, parlano di un concreto interesse da parte degli azzurri per Ferran Torres, ala destra di 20 anni militante proprio nel Valencia, prodotto del settore giovanile dei pipistrelli, nonchè tra i prospetti più interessanti del ruolo in Europa, e da parte del Napoli viene considerato il sostituto perfetto per un calciatore dalle caratteristiche particolari come Callejon, che di fatto è un esterno prettamente offensivo ma che mette a disposizione movimenti senza palla e ripiegamenti difensivi oramai marchio di fabbrica per tifosi e addetti ai lavori.

C’è la clausola, ma la scadenza del contratto è vicina

Le ottime qualità mostrate, sommate alla giovane età dello spagnolo lo hanno reso un profilo particolarmente interessante da parte di tante società, anche a causa di un contratto, attualmente in scadenza nel 2021 che il calciatore non pare così sicuro di prolungare con il Valencia: la società infatti può contare su una clausola recissoria da 100 milioni di euro che però, al netto della situazione attuale ha un valore relativo, visto che se il calciatore decidesse di cambiare aria, sarebbe opportuno cederlo prima della scadenza ed il Napoli potrebbe trarre vantaggio da questa situazione.