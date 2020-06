Alessandro Graziani smaschera Davide Basolo e lo attacca nelle sue storie Instagram mostrando a tutti i suoi fan quello che realmente pensa di lui. Quali sono state le sue parole?

Durante la giornata di ieri l’ex corteggiatore di Giovanna Abate torna a parlare della sua scelta e di quello che pensa nei confronti dell’Alchimista. Alessandro non sembra poi tanto contento di non essere stato la scelta della tronista ma sembra puntare gli occhi sulle menzogne che Davide avrebbe raccontato in tv.

Alessandro Graziani smaschera Davide

Da quando l’Alchimista si è mostrato per chi è realmente, i social sono impazziti e sono stati tantissimi i fan che hanno iniziato a seguire il suo profilo social, fino a farlo arrivare sul suo profilo Instagram a più di 20 mila follower.

Sembrerebbe che l’ex corteggiatore più e più volte all’interno delle puntate a spiegato a Giovanna quanto per lui i social non contino nulla. Parole però che non sembrano andare di pari passo con le azioni che Davide Basolo sta facendo negli ultimi giorni.

L’Alchimista nonché Davide si è mostrato distrutto per non essere stato la scelta di Giovanna che, invece è ricaduta su Sammy Hassan. L’ex corteggiatore ha voluto più volte sottolineare quanto la maschera sia servita a dargli modo di farsi conoscere per il suo lato interiore e non fisico fin dall’inizio. Alessandro Graziani però, sembra non pensarla così e smaschera Davide nelle sue storie Instagram.

Ex corteggiatore rivela la verità

Durante la giornata di ieri Alessandro Graziani ha deciso di smascherare Davide Basolo dopo che, il cavaliere sembrerebbe aver richiesto il “verificato” sul suo profilo Instagram. Un gesto che, secondo il l’ex corteggiatore non avrebbe avuto senso se, l’interessare reale fosse stato solo per Giovanna Abate e non per visibilità.

L’ex corteggiare ha così voluto dire la sua e ribadire che a differenza sua, Davide fin da subito a voluto smuovere la curiosità dei telespettatori e dei social grazie alla maschera che ha indossato.

Le parole del l’ex corteggiatore non sono state di certo delicate e si è mostrato pronto a sparare a zero nei confronti di Davide. Secondo Alessandro il “verificato” su Instagram servirebbe per farsi riconoscere dai tantissimi fan che avrebbero voglia di seguirlo, dandogli così ancora più visibilità.

Alessandro ha così affermato: “Ma uno che di non volersi far vedere ecc… si fa verificare il profilo Instagram il giorno dopo una delusione? Mi fai volare”.