Liga, Valencia-Levante: quote, pronostico, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Valencia-Levante è il terzo anticipo della 28a giornata di Liga, che si disputerà venerdì 12 giugno alle ore 22:00. Ripartenza dunque per queste due squadre, che prima dell’emergenza Covid-19 avevano entrambe pareggiato l’ultima gara giocata. Questa sarà una partita molto importante per i padroni di casa, a caccia di un posto nella prossima Champions League.

Valencia-Levante: come arrivano alla gara

Tutto al momento è avvolto da un grande punto interrogativo, impossibile conoscere a che punto sia la forma fisica delle due squadre ormai ferme da mesi.

Il Valencia deve ripartire subito forte, perchè la concorrenza per un posto in Champions è molto folta, così come può diventare a rischio anche la qualificazione all’Europa League in caso di scivolone, infatti attualmente occupa il 7° posto con 4 punti di distacco dalla zona Champions e gli stessi punti di vantaggio su chi insegue per un posto in EL. Prima dello stop ha conquistato 2 risultati utili.

Il Levante si trova in una zona di classifica del tutto tranquilla, ha ormai raggiunto l’obiettivo stagionale e cioè una salvezza senza patemi, infatti i punti di vantaggio sulla zona retrocessione sono addirittura 8. In questo ultimo scorcio di stagione proverà dunque a raccogliere qualche risultato prestigioso.

Valencia-Levante: Il nostro pronostico

Il Valencia come già accennato deve vincere assolutamente, quindi il segno che consigliamo è 1+Over 1.5

Valencia-Levante: Le probabili formazioni

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Wass, Gabriel, Diakhaby, Gayá; Ferran, Coquelin, Parejo, Soler; Gameiro, Rodrigo. All. Celades

LEVANTE (4-4-2): Aitor; Miramón, Vezo, Postigo, Toño; Campaña, Vukcevic, Radoja, Bardhi; Morales, Roger. All. Ivan Lopez

Valencia-Levante: dove vederla in tv e streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn che permette la visione su tutti i dispositivi mobili come smartphone o tablet. L’applicazione è disponibile anche su tutte le Smart Tv e su Sky. Inoltre gli abbonati Sky sul satellite potranno usufruire del Voucher Sky-Dazn e vedere la gara dal canale Dazn1 (canale 209).