Pino Quartullo – Chi è l’ex compagno di Elena Sofia Ricci

Pino Quartullo ha avuto un ruolo importante nella vita di Elena Sofia Ricci. L’ex compagno e l’attrice infatti sono diventati genitori di Emma Quartullo, anche se la loro storia d’amore non è durata. A quanto pare per possibili tradimenti da parte di lui, anche se il regista ha deciso di smentire a mezzo stampa le dichiarazioni della sua ex.

Pino Quartullo si dichiara innocente: nei tre anni trascorsi con l’attrice, non ha mai avuto altre donne. L’artista comunque ha voltato pagina da tempo: nel 2010 ha sposato la giornalista Margherita Romaniello.

Pino Quartullo – L’ex compagno di Elena Sofia Ricci

Pino Quartullo nasce il 12 luglio del ’57 a Civitavecchia e si laurea in Architettura. Coltiva però anche l’amore per lo spettacolo e si diploma in regia all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Completa gli studi grazie ad un diploma di recitazione e nell’87 riceve la nomination agli Oscar grazie al corto Exit al fianco di Stefano Reali. Il suo debutto però avviene sei anni prima grazie a Il marchese del grillo di Mario Monicelli, a cui seguono parti in film come A me mi piace di Enrico Montesano e Secondo Ponzio Pilato di Luigi Magni. Il suo ultimo lavoro sul grande schermo risale al 2012,grazie al corto E la vita continua.

Negli scorsi mesi, l’attrice ha rilasciato pesanti dichiarazioni sul fatto che la loro storia d’amore sia finita per colpa dei tradimenti di lui. “Elena mi accusa di una cosa falsa e grave“, ha detto Pino Quartullo a Oggi, “Nei tre anni in cui siamo stati insieme Elena Sofia è stata la mia unica donna, finchè sono rimasto con lei, non ho sfiorato altre donne. Per di più non c’è mai stata una lite per gelosia. Solo ora, leggendo l’intervista, apprendo che lei ha pensato che ci siamo lasciati perchè avevo un’altra“. L’attore invece ritiene di essere fedele per natura.