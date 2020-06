Davide Basolo chiude i ponti | Dolore immenso dopo Uomini e Donne

Davide Basolo chiude i ponti con Uomini e Donne ma soprattutto con la conoscenza che ha costruito in questi mesi con Giovanna. L’ex corteggiatore ha cercato in tutti i modi di portare la tronista dalla sua parte fin da subito, conoscendola proprio grazie al nuovo format creato in quaranta.

La ex tronista nonostante abbia scelto Sammy Hassan, durante la non scelta che ha visto protagonista Davide, si è mostrata molto triste e dispiaciuta. Come ha reagito Davide una volta tornato a casa?

Davide Basolo chiude i ponti

L’ex corteggiatore decide una volta tornato a casa, di lasciarsi andare a un lungo sfogo sui social, mostrando a tutti i suoi fan il reale dispiacere e la vera voglia che aveva di uscire con Giovanna. L’essere arrivato fino alla fine, ha dato una speranza a Davide, contento e convinto di aver conquistato a tutti gli effetti l’ex tronista.

Una delusione che Davide non si sarebbe mai aspettato nonostante abbia confessato che, tutti i suoi amici l’avevano avvisato della scelta di Giovanna nei confronti di Sammy. Una volta tornato a casa, l’ex corteggiatore ha avuto modo di riflettere, arrivando così a lanciare un messaggio importante sul suo profilo Instagram.

Ex corteggiatore si sfoga sui social

Davide Basolo chiude i ponti con Uomini e Donne ma soprattutto con Giovanna Abate che ha preferito uscire con Sammy Hassan. L’ex corteggiatore, ha deciso così di lanciare un messaggio importante sul suo profilo Instagram, spiegando come sono andate realmente le cose.

L’ex corteggiatore ha così affermato: “Ho aspettato, ho riflettuto e ho assorbito. Sono stato in silenzio, perché era giusto così.Ora, però, una cosa la voglio dire: Grazie.

Grazie a tutte le persone che hanno speso qualche secondo o minuto del loro tempo per scrivermi parole bellissime, grazie a chi mi ha sostenuto e incoraggiato, ma grazie soprattutto a chi ha capito. Vedere, sentire e leggere tante persone che hanno capito e apprezzato il mio modo di essere, il mio mondo interiore, è stato il più bel abbraccio consolatorio in questi giorni”.

Basolo ha così continuato: “Poi tutti quelli che mi conoscono e mi hanno conosciuto (per poco o tanto che sia) sanno come sono e chi sono, e non hanno avuto difficoltà a riconoscere quel ragazzo neppure dietro ad una maschera.

Grazie a tutti quelli che lavorano dietro alle quinte di questo programma, persone stupende che mi hanno fatto sentire a mio agio, a casa lontano da casa, cosa molto difficile per un carattere come il mio. […] Purtroppo le cose non sempre finiscono come vorresti, ma come ho detto tante volte “non porto mai rancore”.

Non mi pento di nulla, non ho rimpianti e continuerò a vivere così…”o gela o brucia”.

[…] E con questo vorrei mettere un punto a questo “capitolo”, non virgola, ne punto e virgola…ma punto. Grazie davvero!”.