Lorena Cacciatore – Chi è l’ex fidanzata di Alessio Vassallo

Lorena Cacciatore è un’attrice piuttosto conosciuta, anche se il mondo del gossip la associa per lo più all’ex fidanzato Alessio Vassallo. I due hanno avuto una relazione intensa, durata sette anni e in cui erano andati persino a convivere. La loro storia d’amore però si è conclusa già qualche anno fa.

Lorena Cacciatore e l’ex litigavano troppo e per questo hanno deciso entrambi di camminare lungo strade diverse. Questo non vuol dire però che l’attore non abbia sentito una forte sofferenza, soprattutto per l’assenza di tutti quei gesti quotidiani che condivideva con l’ex compagna.

Lorena Cacciatore – Ex fidanzata di Alessio Vassallo

Lorena Cacciatore nasce a Palermo il 30 settembre dell’83 e si trasferisce a Roma per frequentare l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Debutta in teatro nel 2004 grazie allo spettacooo Andy e Norman di Pippo Spicuzza e in tv con Fuori corso di Vincenzo Coppola. La troviamo poi diversi anni dopo nella soap Agrodolce e nel 2010 al suo primo lavoro destinato al piccolo schermo, il film L’ultimo re di Aurelio Grimaldi. Due anni dopo la troviamo in Provaci ancora prof! e poi in Che Dio Ci Aiuti. Nel 2015 invece prende parte a Il Paradiso delle Signore.

Quando fra Lorena Cacciatore e l’ex fidanzato è tutto finito, l’attrice sceglie di condividere i suoi pensieri sui social e a mezzo stampa. Lui invece decide di stare in silenzio e di parlare solo nove mesi dopo la rottura, grazie ad un’intervista a Vanity Fair. “Il lavoro mi ha indurito perchè viaggiavo sempre“, ha dichiarato, “ed è un messaggio anche per la prossima compagna: io sto fuori moltissimo, non è semplice. Poi, fatico a lasciarmi andare“. Nonostante tutto, Lorena ha lasciato spazio ad un’altra donna per il giovane attore, una ragazza di 13 anni più giovane. “Le storie finiscono perché devono finire”, ha detto invece lei allo stesso giornale, “Ti dai delle colpe ma a volte non ci sono. Veniamo dalla stessa città, abbiamo studiato insieme all’Accademia, abbiamo intrapreso lo stesso percorso. A un certo punto ci siamo guardati in faccia, tra le lacrime. Ho avuto il coraggio di dire tra grandi sofferenze ‘Non ti amo più'”.