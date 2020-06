Fatima Trotta – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Fatima Trotta è pronta per far sorridere il pubblico grazie a Made in Sud. La troveremo al fianco di Stefano De Martino, ormai conduttore emergente e sempre più in vista. La comica ha svelato di recente che in realtà l’ex ballerino tende a distrarsi facilmente durante le prove. Anche se mantiene salda una forte professionalità.

Fatima Trotta ritornerà quindi a co-condurre il programma con il collega, che in passato ha definito un partner ideale sul lavoro. “Dopo l’esperienza dell’anno scorso l’intesa è perfetta. Devo dire che Stefano ha superato la prova alla grande“, ha detto a Tv Mia.

Fatima Trotta – Età, marito e figli

Fatima Trotta nasce il 2 luglio dell’86 a Napoli e debutta in tv nel 2004 grazie a Veline e in qualità di concorrente, ma ottiene popolarità con la partecipazione a I raccomandati condotto da Carlo Conti. La troviamo poi l’anno successivo in alcuni episodi della soap partenopea Un posto al sole d’estate, mentre nel 2007 sbarca nella compagnia del Teatro Tam Tunnel della sua città. L’anno dopo la troviamo con Gigi e Ross in Made in Sud, dove rimane anche negli anni successivi. Nel 2016 invece diventa concorrente di Tale e Quale Show. Al tempo stesso coltiva la passione per il cinema: il debutto sul grande schermo risale al 2006, quando la troviamo ne L’ultima stella di Gianbattista Assanti. L’ultimo lavoro è invece del 2015, Matrimonio al Sud di Paolo Costella.

Made in Sud ha regalato a Fatima Trotta persino l’amore. Durante la programmazione ha avuto modo infatti di conoscere Luigi De Falco, comico del duo De Falco e di innamorarsi. I due si sono sposati nel 2016 e non hanno mai nascosto la loro relazione. Secondo alcune fonti, sembra che lui sia riuscito a conquistarla grazie alla sua simpatia. Le nozze invece sono state celebrate nella provincia di Avellino e di preciso a Mercogliano, in presenza di amici e parenti. La coppia non ha ancora avuto figli.