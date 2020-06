Gianni Sperti abbraccia il papà | Felicità per l’opinionista di Uomini e Donne

Gianni Sperti abbraccia finalmente dopo tantissimo tempo il suo papà che, non vede da prima della quarantena. L’opinionista di Uomini e Donne si mostra finalmente felice e decide di condividere la gioia immensa che prova con i suoi fan. Quali sono state le sue parole?

L’opinionista di Uomini e Donne durante la giornata di ieri ha deciso di partire per andare a ritrovare i suoi genitori che, da prima della quarantena non vedeva. Un gesto che ha emozionato i tantissimi fan che lo seguono, riempendolo di affetto e di messaggi commoventi.

Gianni Sperti abbraccia il papà

Sperti da ormai diversi mesi è rimasto chiuso in casa a causa della pandemia dovuta al Codiv-19 che, aveva costretto l’intera Italia ha rimanere nella propria abitazione il più a lungo possibile. Durante i mesi scorsi infatti, si poteva solamente uscire solamente per emergenze tanto che, Gianni Sperti ha deciso di non rischiare aspettando il momento giusto per tornare a casa.

L’opinionista si è trasferito ormai da anni a Roma, trovandosi così più comodo per via del suo lavoro all’interno del programma di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Gianni infatti, in mesi lunghi mesi di quarantena, ha cercato in tutti i modi di tenere compagnia ai propri follower ma soprattutto di crescere e maturare interiormente.

L’opinionista infatti, ha preso le settimane precedenti come un vero e proprio viaggio introspettivo, cercando di apportare i cambiamenti sempre voluti all’interno della sua vita, tanto da riprendere la scrittura del suo libro.

Gianni Sperti però, durante la giornata di ieri abbraccia nuovamente il suo papà, commuovendo l’intero social con le sue parole d’amore.

Opinionista di Uomini e Donne finalmente felice

Ora che il programma di Maria De Filippi è chiuso per la classica paura estiva, Gianni Sperti è potuto finalmente tornare a casa, riabbracciando così la sua famiglia che non vedeva da mesi. Un momento di vera gioia e felicità per Gianni che, ha vissuto per mesi chiuso in casa da solo, senza poter stare vicino ai suoi cari.

Adesso che i contagi sono nettamente calati e la Fase 3 è alle porte, Gianni è potuto tornare a casa, condividendo alcuni giorni con la sua famiglia e con tutti i suoi parenti.

Sul suo profilo Instagram l’opinionista ha deciso di caricare una sua foto mentre abbraccia il padre. Il tutto accompagnato da una didascalia piena d’amore: “Papà. Finalmente, dopo sette lunghi mesi, ho potuto riabbracciare il mio papà”.