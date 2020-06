Antonella Fattori – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Antonella Fattori è più che conosciuta agli occhi del pubblico italiano. Il suo ruolo di Anna in Elisa di Rivombrosa le ha permesso di confermare le sue abilità nella recitazione sul piccolo schermo e riscuotere un certo consenso. L’attrice ha partecipato a diversi progetti destinati alla tv, fin dagli anni Ottanta, così come per il teatro e il grande schermo.

Antonella Fattori ha lavorato con tanti nomi noti, come Nanni Moretti. Il regista l’ha scelta infatti nell’85 per il film La messa è finita. Una parentesi che l’artista spesso e volentieri rievoca sul suo profilo Instagram, anche se in realtà il suo debutto risale all’anno precedente.

Antonella Fattori – Età, marito e figli

Antonella Fattori nasce il 25 luglio del ’63 a Prato e si diploma a Roma, presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Fin da giovane lavora in teatro e negli anni Ottanta sbarca al cinema con il film La famiglia Ricordi di Mauro Bolognini. Dopo aver lavorato con Moretti, la vediamo sotto la guida di Giorgio Capitani in Arrivederci e grazie, poi ne L’aria serena dell’ovest di Silvio Soldini. Uno dei film più noti a cui partecipa è Bonus Malus di Vito Zagarrio, pubblicato nei primi anni Novanta. Il suo debutto in teatro avviene invece nell’84 con Il sogno di Luca Ronconi e nello stesso anno recita sotto la guida di Roberto Guicciardini per La donna del mare. Gli anni Ottanta le permettono di sbarcare anche in tv con L’alba il giorno la notte di Enzo Muzii, cui segue Cinecittà Cinecittà di Vittorio De Sisti.

Nel ’95, Antonella Fattori conosce il compagno Carlo Colecchia, un architetto di professione che ancora oggi troviamo al suo fianco. Durante un’intervista, l’attrice ha rivelato che all’inizio della loro relazione non era poi così convinta che sarebbe durata a lungo. Il compagno infatti era così affascinante da renderla insicura: “Oltre a essere bello esteticamente, Carlo è bello anche dentro ed è una delle persone più buone e gentili che io conosca”. I due hanno un figlio, anche se di lui si sa molto poco.