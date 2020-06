Giovanna Abate in dolce compagnia | Ex di Uomini e Donne senza Sammy

Giovanna Abate si mostra durante le storie di ieri in dolce compagnia ma sembra non essere con Sammy e lascia alcuni dubbi nei confronti del suo rapporto. La ex tronista dopo una scelta dubbia fino alla fine, ha deciso di puntare sulla storia d’amore con il corteggiatore Sammy che, sembra averle dimostrato in tutti i modi il suo interesse.

La ex tronista di Uomini e Donne durante la giornata di ieri, decide di mettersi in viaggio e si mostra all’interno delle storie di una persona per lei importante ma che non è affatto Sammy Hassan. I fan però, non hanno perso tempo credendo a una crisi di coppia. Cosa sta succedendo realmente?

Giovanna Abate in dolce compagnia

Durante la giornata di ieri Giovanna Abate si è mostrata in compagnia di una ex corteggiatrice che, nelle ultime settimane è stata protagonista proprio come la ex tronista.

Giovanna venerdì ha infatti deciso di raggiungere Sammy Hassan a Milano per passare con lui alcuni giorni, approfittando per vedere una sua amica che non vede da diverse settimane. Di chi stiamo parlando?

Prima di trascorrere dei nuovi giorni con il fidanzato Sammy, Giovanna ha voluto passare alcune ore insieme a Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice e scelta di Carlo Pietropoli.

Entrambe le amiche, non hanno perso tempo per festeggiare insieme le loro piccole “vittorie”. Dopo diversi anni infatti, entrambe sono riuscite a trovare l’amore e a essere felici accanto al proprio fidanzato.

Giovanna e Cecilia giornata movimentata

La coppia ha così deciso di divertirsi senza i propri fidanzati, scegliendo di andare a fare un aperitivo insieme. Cecilia Zagarrigo durante la giornata di ieri, ha deciso così di immortalare il ricordo con una foto insieme, lanciando una dedica importante nei confronti di Giovanna Abate.

Cecilia Zagarrigo ha così esordito nei confronti di Giovanna con un: “Tu sai…” seguito da un cuore rosso. Tra le due infatti, sembra esserci un fortissimo legame che non è passato inosservato ai fan delle due donne che, si sono mostrati felici della loro amicizia.