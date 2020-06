Lecce-Milan – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Lecce – Milan è il primo match della 27° giornata di campionato di Serie A 2019/20. La partita apre il palinsesto della giornata, la prima a venir disputata in modo completo dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria da coronavirus che ha portato alla sospensione dello scorso marzo. Lecce-Milan si gioca allo Stadio Via Del Mare lunedì 22 Giugno alle ore 19.30.

Lecce-Milan: tutto sul match

Le due squadre hanno ovviamente disputato una stagione molto diversa tra loro. Rose, piazze e obiettivi molto diversi.

Obiettivo scontato ed obbligato per il Lecce, neopromosso in Serie A l’estate scorsa: salvezza, salvezza, salvezza. Il gruppo, rinnovato negli uomini, è stato guidato da Liverani che aveva conquistato la promozione. Il rendimento è stato altalenante, ma il Lecce aveva anche raccolto tre vittorie consecutive (contro Torino, Napoli e SPAL) poco prima della sospensione, rientrando sulle squadre cui contende ora la salvezza. Il Lecce è 18° in classifica con 25 punti, gli stessi del Genoa, 1 meno della Samp, 3 meno di Torino e Udinese. La squadra ha il miglior attacco di tutte le squadre che lottano per la salvezza, ma anche la peggior difesa (56 reti subite) del campionato. Da verificare se la sospensione sarà servita a lavora anche sugli equilibri difensivi.

Il Milan, partito per rilanciarsi con Giampaolo in panchina, ha presto cambiato rotta con l’esonero del tecnico ex Sampdoria ed Empoli. Alla guida del Milan è stato chiamato Stefano Pioli, che sotto l’ala protettrice di Boban e Maldini ha cercato di riportare il Milan in carreggiata. Anche con l’aiuto del ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, tornato a vestire i colori milanisti nello scorso gennaio. Una certa difficoltà ad andare in goal è tutto sommato rimasta. Un difetto riscontrato anche nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, pareggiata poco più di una settimana fa in casa della Juventus, con gli uomini di Pioli che hanno dovuto dire addio al trofeo. Ora la ripresa, con la speranza di acciuffare le competizioni UEFA del prossimo anno. Per adesso, però, Ibrahimovic è infortunato.

Lecce-Milan: Le probabili formazioni

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula

Milan (4-2-3-1):Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic.

Lecce-Milan dove vederla in tv o streaming

Lecce-Milan sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita sarà visibile anche in diretta Streaming sulle piattaforme di streaming legate all’emittente satellitare. Gli abbonati Sky potranno godersi la partita anche su Sky Go da dispositivi mobili (tablet e smartphone, ndr) oppure dal computer (pc o notebook) attraverso l’applicazione dedicata. Lecce-Milan è visibile anche per gli abbonati a Now TV, servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere i contenuti della piattaforma satellitare con un tipo di abbonamento leggermente diverso per possibilità e prezzi.

