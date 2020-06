Spal – Cagliari – Tutto sul match – Probabili formazioni – Dove vederla in tv o streaming

Spal – Cagliari – Tutto sul match

Ritornano in campo dopo pochissimi giorni anche Spal e Cagliari che si affronteranno in un match valevole per la 27° giornata di Serie A, che andrà in scena martedì 23 giugno alle ore 19.30 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

La Spal proverà a sfruttare le occasioni rimaste per tentare una dispearata corsa verso la salvezza, obiettivo stagionale brillantemente raggiunto la stagione passata, discorso diverso quest’anno dove sono arrivate numerose difficoltà anche a causa di un mercato in entrata non soddisfacente. A causa degli scarsi risultati il tecnico storico delle promozioni Leonardo Semplici è stato esonerato dopo la sconfitta interna contro il Sassuolo, ed è stato sostituito da Luigi di Biagio.

Il Cagliari si trova nel bel mezzo di un lungo periodo di flessione dopo un eccellente girone di andata che ha visto gli isolani raggiungere addiritura posizioni “europee”, tanto che nel 2020 non è arrivata ancora nessuna vittoria (l’ultimo successo in campionato è datato 2 dicembre 2019 contro la Samp, in rimonta). I sardi occupano attualmente la 12 posizione, e la nuova gestione Zenga, subentrato a Maran poche settimane prima del Covid, non ha ancora portato ad una svolta.

Spal – Cagliari – Le probabili formazioni

SPAL (4-3-3): Thiam; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Missiroli, Valdifiori, Valoti; Strefezza, Petagna, Di Francesco.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Cacciatore, Klavan, Pisacane; Nandez, Ionita, Birsa, Rog, Lu. Pellegrini; Simeone, Joao Pedro.

Spal – Cagliari – dove vederla in tv o streaming

La gara sarà esclusiva dell’emittente Sky che trasmetterà il match via satellite sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite) e tramite app Sky Go ,disponibile per dispositivi iOs, Android e personal computer. Il match potrà essere seguito alla stessa maniera anche per gli abbonati a NowTv, web tv di proprietà di Sky.

La telecronaca della partita sarà affidata a Massimo Tecca.