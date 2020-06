Lazio – Fiorentina – Ultime dai campi – Statistiche – Gol andata VIDEO

Lazio – Fiorentina, che si gioca questa sera alle ore 21:45 è una partita delicatissima per i padroni di casa che devono rispondere alla Juventus vittoriosa ieri a valanga sul Lecce per 4-0. In questa 28a giornata potrebbe anche chiudersi in modo quasi definitivo il discorso scudetto in Serie A.

Lazio – Fiorentina: Ultime dai campi

Qui Lazio – Problemi a centrocampo per Simone Inzaghi, che dopo Lucas Leiva perde anche Cataldi, infortunatosi nella trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. In regia dal 1′ dovrebbe esserci Parolo, con Milinkovic-Savic e Luis Alberto mezzali e sulle fasce Lazzari a destra e Jony a sinistra, essendo Lulic è a sua volta ancora indisponibile e Marusic recupera soltanto per la panchina. Davanti Correa è affaticato, spazio a Caicedo in coppia con Immobile. In difesa, davanti al portiere Strakosha, è ancora out Luiz Felipe e Radu non è al meglio: probabile la conferma di Patric nella linea a 3 con l’inserimento di Bastos e la conferma di Acerbi. L’unica altra opzione è Vavro.

Qui Fiorentina – Iachini dovrebbe tornare al 3-5-2 ma non avrà a disposizione gli squalificati Chiesa e Caceres. Fra i pali giocherà Dragowski, in difesa rientrerà Milenkovic: possibile una linea a 3 con German Pezzella e Igor, quest’ultimo si gioca una maglia con Ceccherini. Sulle due fasce si rivedrà a destra Lirola, con Dalbert a sinistra, l’ex Badelj favorito su Pulgar in cabina di regia, Duncan e Castrovilli mezzali. Davanti dovrebbe esserci Cutrone al fianco di Ribery. L’ex Milan è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Vlahovic.

Lazio – Fiorentina: Statistiche

Sono 70 i precedenti fra le due formazioni in Serie A giocati in casa dei capitolini, con 34 vittorie, 22 pareggi e 14 sconfitte. L’ultima vittoria fuoricasa della Fiorentina contro la Lazio risale al 15 maggio 2015, quando i viola di Paulo Sousa superarono 4-2 i biancocelesti di Simone Inzaghi con doppietta di Vecino e goal di Bernardeschi e Tello. Da allora negli ultimi 3 incroci a Roma sono arrivati 2 successi dei capitolini e un pareggio.

Lazio – Fiorentina: I gol dell’andata – Video

L’andata a Firenze si è conclusa sul risultato di 1-2. Dopo le reti di Correa e Chiesa nel primo tempo, la partita è stata decisa da un colpo di testa di Immobile nel finale. Ecco le immagini: