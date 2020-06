Sassuolo-Verona – Ultime dai campi- Statistiche- Highlights andata VIDEO

Sassuolo-Verona verrà disputata alle ore 19:30 l’arbitro della gara sarà il Sig. Giu, con Alassio e De Meo assistenti, Prontera 4° uomo, Di Paolo e Costanzo saranno in sala VAR. Questa partita può valere come spareggio per l’Europa League, anche se nella corsa ad un posto europeo non sono le uniche a competere.

Sassuolo-Verona: Ultime dai campi

Qui Sassuolo- I neroverdi arrivano da un pareggio contro l’Inter, e De Zerbi dovrà fare a meno di Toljan infortunato, 4-2-3-1 sarà il modulo che userà il Sassuolo, Consigli tra i pali, Muldur, Magnani, Ferrari G. e Kyriakopoulos in difesa, Locatelli e Obiang sulla mediana, Berardi, Djuricic e Boga alle spalle dell’unica punta Caputo.

Qui Verona- Juric vuole vincere ancora per sognare l’Europa, dovrà però fare a meno di Faraoni squalificato e di Borini, Salcedo ed Eysseric infortunati. Il Verona scenderà in campo con un 3-4-2-1 con Silvestri tra i pali, Rrahmani, Kumbulla ed Empereur in difesa, Adjapong, Amrabat, Miguel Veloso e Lazovic a centrocampo, Zaccagni e Pessina alle spalle dell’unica punta Di Carmine.

Sassuolo-Verona: Statistiche

Nelle ultime 9 gare tra queste due squadre ci sono state 4 vittorie di entrambe le squadre ed un solo pareggio quello per 1-1 a Verona nel 2015. Le ultime due partite disputate a Verona sono state vinte dal Sassuolo per 1-0. Risale al 2017 l’ultima vittoria del Verona contro i neroverdi.

Sassuolo-Verona: Highlights andata VIDEO