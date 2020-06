Dallo shopping online allo smart working: quali sono le tendenze digitali del 2020

La digitalizzazione di prodotti e servizi è un dato di fatto, visto che sono sempre di più le attività che scelgono di approdare anche online (in alcuni casi, poi, il passaggio è totale), sia per proporre i propri beni che per svolgere attività lavorative a distanza: di seguito un’analisi delle tendenze più diffuse e dei lati positivi che comporta lo spostamento al digitale.

Fonte: Unsplash.com

Prodotti e servizi: come è cambiato l’approccio online

Acquistare e vendere i propri prodotti in linea è un elemento fondamentale dell’”economia digitale” e non riguarda solamente i grandi marchi o le multinazionali: anche le botteghe indipendenti e i piccoli artigiani sono approdati online, per valorizzare il loro lavoro e farlo conoscere a un numero sempre maggiore di potenziali clienti, grazie al potere della condivisione tramite social media e vetrine virtuali. Online, però, non si acquistano solamente prodotti: è possibile anche usufruire di servizi tramite piattaforme utilizzate per adattare attività prima solamente “analogiche” alle esigenze degli utenti digitali. È il caso dei tanti servizi di intrattenimento che offrono un nutrito catalogo di giochi, film, serie TV (per esempio la nota piattaforma https://www.netflix.com) e brani musicali a disposizione dei propri iscritti. Ma come orientarsi tra le tantissime opportunità online per il mondo dell’intrattenimento? Ci sono siti come https://www.casinos.it/ che offrono la possibilità di confrontare tra loro non solo i vari casinò online più gettonati, ma anche i bonus offerti e le recensioni degli utenti. Per quanto riguarda le piattaforme di streaming musicale, invece, è possibile effettuare un periodo di prova di più giorni, in alcuni casi anche di un mese, per usufruire dei servizi premium come quelli disponibili per un utente iscritto a pagamento, semplicemente iscrivendosi con i propri dati. Terminato il periodo, l’abbonamento può essere rinnovato o meno, altrimenti si ritorna ad avere un accesso base al servizio. Studiare e approfondire i contenuti delle recensioni e sfruttare i periodi di prova forniti dalle piattaforme stesse è un ottimo modo per valutare contenuti digitali, visto che per forza di cose non sono soggetti alle comode regole di cambio e rimborso che interessano invece i prodotti fisici ordinati online.

Lavorare da remoto: lo smart working è sempre più diffuso

La praticità di trasferire un’attività dalla sua dimensione “tradizionale” a quella digitale non riguarda solamente gli acquisti online e le piattaforme di servizi: anche il lavoro “subisce volentieri” il passaggio dall’ufficio all’ambiente domestico o esterno alle mura della sede principale dell’azienda. Tralasciando le norme burocratiche e le differenze tra mansioni che competono a diversi contratti di lavoro, è bene sottolineare come lo smart working non sia solamente lavoro da remoto (o, come spesso viene definito, telelavoro). In un certo senso, infatti, lo smart working rappresenta uno stadio evolutivo successivo a quello del lavoro da remoto, in quanto consente di mettere a frutto una delle strategie più proficue dell’innovazione digitale: il lavoro agile. Il lavoro tramite smart working, infatti, concede al lavoratore autonomia rispetto a spazi e orari di lavoro, a differenza del telelavoro che prevede il “semplice” svolgimento a distanza delle mansioni lavorative previste dal contratto. L’autonomia e la capacità di spostare il proprio carico di lavoro a seconda delle esigenze del lavoratore si incontrano perciò con i tempi e le necessità dell’azienda, arrivando ad un compromesso che porta nella maggior parte dei casi a risultati migliori per quanto riguarda la produttività e a una soddisfazione maggiore per la qualità della vita da parte dei lavoratori.

Fonte: Unsplash.com

Svolgere attività da remoto, usufruire di piattaforme digitali e comprare direttamente online è perciò una tendenza non solo in crescita, ma anche particolarmente conveniente: il risparmio di tempo, spazio e anche economico sono fattori da non sottovalutare per chi sta pensando di privilegiare la digitalizzazione dei propri prodotti e servizi.