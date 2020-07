Calciomercato – Trattative e movimenti del 2 luglio in Serie A

Il Calciomercato da qualche giorno si è letteralmente infuocato per le squadre di Serie A. Scopriamo insieme nel dettaglio quali sono le squadre più attive di questa giornata.

Milan: Rebic la priorità

Dopo essere stato un desaparacido per molti mesi, Ante Rebic si è saputo imporre a suon di gol e prestazioni nel Milan e adesso la società rossonera vuole acquistarlo a titolo definitivo dal Francoforte senza aspettare la scadenza del prestito biennale. Sia la società di appartenenza che l’entourage del calciatore sono già stati contattati e l’operazione potrebbe andare a buon fine.

Inter: sfida alla Lazio per Kumbulla

L’Inter dopo aver definito l’operazione Hakimi è tornata alla carica anche per il difensore albanese del Verona Kumbulla ed è per questo che Ausilio ha incontrato l’agente del calciatore per far sapere che l’interesse non è mai svanito. A questo punto si potrebbe scatenare un’asta con la Lazio per accaparrarsi quello che viene definito un difensore dal futuro assicurato.

Napoli: De Laurentiis ha parlato con Osimhen, filtra ottimismo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato a Capri Victor Osimhen ed il suo entourage facendogli un’offerta ufficiale. Il calciatore è rimasto molto impressionato dal presidente e anche dalla città, che ha visitato per un giorno seppur in modo fugace, però nonostante il forte interesse ha deciso di prendersi qualche giorno di tempo per riflettere, anche se la squadra azzurra adesso è in cima alle sue preferenze.

Roma: davanti ad un’offerta monstre Zaniolo può partire

La Roma è obbligata a fare i conti con le difficoltà economiche in cui sta navigando e per questo non è scontata la permanenza in giallorosso di Nicolò Zaniolo. La società è pronta a privarsi del suo gioiello davanti ad un’offerta di circa 70 milioni, che servirebbero per risanare in parte il bilancio. Il prossimo calciomercato sarà molto basato sulle uscite in casa Roma.