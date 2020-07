Cagliari – Atalanta – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Oggi 05 luglio 2020 andrà di scena alle ore 19:30 allo stadio Sardegna Arena di Cagliari la gara tra Cagliari e Atalanta valida per la 30^ giornata di Serie A.

Situazione ben diversa per le due squadre, in nerazzurri, 4ª in classifica, hanno 12 punti di distacco sulla 5ª (Roma) garantendosi , in attesa della matematica, la quasi certezza della partecipazione alla Champions League per la prossima stagione.

Il Cagliari, grazie ai recenti risultati positivi può ancora sperare in un piazzamento che gli consenta di giocare l’Europa League, occupano il 9° posto a pari merito con il Parma a quota 39 punti.

Probabili formazioni – Cagliari – Atalanta

Scelte obbligate per mister Walter Zenga viste le assenze di Ceppitelli e Walukiewicz, il dubbio è tra uno schieramento a 3 con Pisacane, Carboni e Lykogiannis o a 4, con Mattiello e Lykogiannis sugli esterni e la coppia Pisacane-Carboni al centro. A centrocampo il quintetto è formato da Nainggolan, Nández e Rog, insieme a Ionita e Mattiello; in avanti la coppia Joao Pedro-Simeone, che hanno siglato finora 27 gol complessivi.

CAGLIARI: Cragno; Pisacane, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Ionita, Nainggolan, Rog, Mattiello; Simeone, João Pedro.

L’Atalanta recupera Malinovskyi, che potrebbe partire dal primo minuto dietro Ilicic e Zapata. Mister Gasperini potrebbe far riposare Gomez, l’unico che non si è mai riposato, e portarlo in panchina pronto per ogni evenienza. A centrocampo Freuler e De Roon, con Hateboer e Gosens sugli esterni. In difesa potrebbe essere riproposta la linea vista col Napoli: Toloi e Djimsiti con Caldara centrale. Gollini confermato in porta.

ATALANTA: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.

Dove vederla in tv e in diretta streaming – Cagliari – Atalanta

Cagliari-Atalanta, sarà trasmessa in diretta in tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).