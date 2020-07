Parma – Fiorentina – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

Parma – Fiorentina è una delle tante gare che si disputano questa sera alle 19:30 valevoli per la 30a giornata di Serie A. I ducali vanno in cerca di punti per poter sognare ancora l’Europa, mentre i viola hanno bisogno di tirarsi fuori dalla zona pericolante della classifica.

Parma – Fiorentina: come arrivano alla gara

Il Parma ha visto frenare bruscamente i propri sogni europei a causa delle due sconfitte consecutive subite nelle ultime giornate contro Inter in casa e Verona in trasferta. Attualmente il sogno europeo sembra lontanissimo, ma una vittoria nella gara odierna potrebbe rimettere tutto in gioco, soprattutto in un campionato anomalo come quello di quest’anno.

La Fiorentina proprio come il Parma è reduce da due sconfitte di fila, la prima contro la Lazio in trasferta per 2-1 e poi quella molto più pesante in casa contro il Sassuolo per 1-3. Soprattutto la gara col Sassuolo ha messo in evidenza molte lacune della squadra guidata da Iachini, che addirittura potrebbe rischiare il posto in caso di ennesimo insuccesso. La zona retrocessione è sempre più vicina.

Parma – Fiorentina: Il nostro pronostico

Partita che entrambe le squadre tenteranno di vincere per mettersi alle spalle il momento negativo e crediamo che alla fine possa scaturirne un pareggio, per questo consigliamo la giocata sul segno X

Parma – Fiorentina: Le probabili formazioni

D’Aversa rischia di non poter puntare nuovamente sul tridente composto da Kulusevski, Gervinho e Cornelius: quest’ultimo non è al meglio e potrebbe dare forfait, così come Laurini. A centrocampo, out Hernani per squalifica, Kucka e Kurtic dovrebbero agire da mezzali ai lati del playmaker Scozzarella, quest’ultimo favorito su Brugman. In difesa ballottaggio per il ruolo di terzino destro fra Darmian e Laurini, con il primo in leggero vantaggio. A sinistra agirà Gagliolo e in mezzo la coppia composta da Iacoponi e Bruno Alves. In porta giocherà Sepe.

Iachini sembra orientato a giocare col 3-5-2 più che col 4-3-3. In questo caso Chiesa e Ribery farebbero coppia in attacco. In mediana Pulgar sarà il playmaker, con doppio ballottaggio fra Duncan e Benassi e fra Castrovilli e Badelj per il ruolo di mezzali. In difesa Caceres, Milenkovic e capitan Pezzella formeranno il trio centrale davanti al portiere Dragowski. A sinistra il tecnico viola dovrà decidere tra Dalbert e Igor.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Caprari, Gervinho.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

Parma – Fiorentina: Dove vederla in tv e streaming

Sarà Sky a trasmettere in diretta tv la gara Parma-Fiorentina, che sarà visibile sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). Naturalmente la sfida Parma-Fiorentina sarà visibile per gli abbonati Sky anche in diretta streaming mediante Sky Go.