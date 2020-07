Ricetta panna cotta: ingredienti, preparazione e consigli

La panna cotta è uno dei dolci al cucchiaio più conosciuti e apprezzati non solo in Italia, ma anche all’estero, molto semplice da preparare, fresca, delicata, molto neutra come sapore, per cui può essere personalizzata. Le origini precise di questo dolce sono sconosciute.

Panna cotta – Ingredienti

Ingredienti per 4 stampini da 150 ml.

Panna fresca liquida 500 ml

Baccello di vaniglia 1

Gelatina in fogli 8 g

Zucchero 80 g

Panna cotta – Preparazione

Per realizzare la panna cotta, per prima cosa mettete a mollo i fogli di gelatina in acqua fredda per 10-15 minuti. Incidete il baccello di vaniglia nel senso della lunghezza ed estraete i semini raschiando con la punta di un coltello. Mettete in un pentolino la panna liquida, versate quindi lo zucchero aromatizzate con i semi di vaniglia e inserite anche il baccello; scaldate a fuoco basso il tutto, ma senza far bollire; quindi quando la panna sarà arrivata a bollore, spegnete il fuoco ed estraete il baccello con una pinza da cucina.

Quando la gelatina sarà ammorbidita, scolatela senza strizzare eccessivamente, quindi immergetela nel pentolino con la panna calda. Mescolate con un cucchiaio di legno o una frusta a mano fin quando la gelatina non si sarà sciolta completamente; non ci devono essere grumi. A questo punto prendete 4 stampini della capacità di 150 ml e versate la panna cotta con un mestolo.

Una volta riempiti gli stampini, mettete la panna cotta in frigorifero a rassodare per almeno 5 ore. Una volta rassodata, prima di servirla e per meglio sformarla immergete ciascuno stampo per qualche istante in acqua bollente poi sformate la panna cotta su ciascun piatto da portata, servite la vostra panna cotta al naturale, con caramello, con cioccolato fuso, o con una coulis di frutta.

Panna cotta – Consigli utili

La panna cotta si può conservare in frigorifero per 3-4 giorni al massimo ben coperta con pellicola, o in un contenitore a chiusura ermetica.

Per aromatizzare la panna cotta potete usare anche i semi del baccello di vaniglia oppure, se preferite le note agrumate potete usare anche la scorza di limone o arancia.