Calciomercato Napoli – Osimhen verso il sì, nei prossimi giorni può arrivare la fumata bianca

La “telenovela” Victor Osimhen ed il Napoli potrebbe ben presto arrivare ai titoli di coda, non prima di un opportuno “happy ending”, dopo diversi giorni di trattative tra l’entourage del calciatore ed il club azzurro che ha individuato nel profilo del nigeriano l’elemento perfetto per completare il reparto offensivo della squadra di Gattuso in vista della prossima stagione.

Offerta unica del Napoli

Il calciatore aveva visitato la città, e successivamente incontrato il tecnico azzurro nonchè avuto un dialogo con il patron De Laurentiis, e complessivamente le impressioni da parte del giovane attaccante del Lille erano state ottime, tuttavia anche secondo consiglio del suo entourage, Osimhen ha deciso di non forzare i tempi e ponderare con cautela sulla sua prossima squadra. Secondo quanto rilevato da Radio Punto Nuovo l’entrata “in campo” di un nuovo elemento del suo entourage potrebbe rappresentare la chiave di volta per far accettare la proposta azzurra, al momento l’unica pervenuta, al calciatore.

Incontro con il club azzurro

Le parti interessate si sono aggiornate e si incontreranno di nuovo all’inizio della prossima settimana, ma le sensazioni sono positive: l’attaccante avrebbe già accettato le condizioni dettate dal Napoli, club che ne ha seguito i progressi da molto tempo e che si è dimostrato molto deciso nel presentare un’offerta congrua al club nonchè allo stesso calciatore: a questo punto i prossimi giorni saranno decisivi per un’eventuale fumata bianca che appare l’epilogo più probabile visti gli ultimi aggiornamenti. Non è ancora chiaro quale saranno le condizioni ne la somma che il Napoli andrà a versare nelle casse del club transalpino, si era parlato dell’inserimento di Ounas nella trattativa, ipotesi scartata da fonti francesi.

I tifosi del Napoli dovrranno pazientare ancora per pochi giorni, l’affare Osimhen può sbloccarsi molto presto, e Gattuso potrà contare sull’apporto di un nuovo attaccante per la prossima stagione.