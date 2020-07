Sara Zanier – Tutto su di lei – Età, ex compagno e figli

Sara Zanier ha un passato come ballerina, ma per i telespettatori italiani è conosciuta anche come Nina Valentini di Non dirlo al mio capo. In passato è stata anche letterina per il programma Passaparola, attrice in Incantesimo 10 e CentroVetrine, oltre che in altre fiction di successo.

Sara Zanier interpreta inoltre il ruolo di Francesca nel film Alessandra – Un grande amore e niente più. “Un personaggio particolare“, ha detto tempo fa a MagazinePragma, “una donna che pur avendosolo 15 anni, dimostra carattere e fa una scelta coraggiosa, quella di affrontare una gravidanza“.

Sara Zanier – Età, ex compagno e figli

Sara Zanier nasce a Latina il 27 luglio dell’83 e inizia a studiare Danza Moderna da giovanissima. A soli 16 anni entra invece a far parte del mondo della moda e partecipa a Look of the Year. Nel 2003 debutta invece nel programma Il sogno dell’angelo e al tempo stesso diventa ballerina dello show Azzardo. Due anni dopo la troviamo nel programma di Gerry Scotti in qualità di letterina, che in qualche modo la spinge a diventare attrice. Dopo un corso di dizione a Milano, frequenta lascuola Teatro Azione nella Capitale. Il suo primo ruolo è nel 2005 grazie a grandi domani, cui segue Un dottore quasi perfetto di Raffaele Mertes e Il capitano 2.

Sara Zanier non è l’unica artista della famiglia: sua sorella, Manuela Zanier, è cantante e attrice. Ha partecipato inoltre all’edizione 2010 di X Factor, anche se è stata eliminata nella quinta puntata. Dal punto di vista sentimentale, Sara invece ha avuto un’intensa relazione con Samuele Sbrighi. I due hanno dato alla luce la prima figlia, Sole, nel 2012. La scintilla fra i due innamorati è scattata tra l’altro sul set di CentroVetrine: nel 2018 l’attrice ha annunciato la loro separazione. “Ho fatto un lavoro su me stessa durato un anno e mezzo prima di scrivere la parola fine sul nostro rapporto“, ha detto in quell’occasione al settimanale Intimità, “È stata una decisione ben ponderata e maturata nel tempo. E a Sole è stato spiegato tutto con l’aiuto della psicologa“.