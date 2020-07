Donatella Milani – Tutto su di lei – Età, marito e figli

Donatella Milani è ritornata popolare negli ultimi anni grazie alla sua partecipazione a Ora o mai più. Dopo aver scritto e cantato negli anni Ottanta e Novanta, si è dedicata all’insegnamento e poi è tornata sul piccolo schermo grazie a Ora o mai più.

Nel corso della seconda edizione del programma, Donatella Milani ha fatto discutere e ha creato polemiche per via del rapporto difficile con la coach Donatella Rettore. Fra dichiarazioni, scuse e smentite, le due artiste hanno regalato agli amanti del trash qualcosa di cui parlare.

Donatella Milani – Età, marito e figli

Donatella Milani nasce a Montevarchi il 3 febbraio del ’63 e inizia a cantare fin da bambina. A soli 4 anni partecipa infatti allo Zecchino d’Oro, ma la sua carriera decollerà nell’80 in qualità di autrice. Scrive infatti con Pupo e Paolo Barabani il brano Su di noi, basandosi sulla sua relazione con il noto cantante. Vince il Festival di Castrocaro due anni dopo con la canzone Perchè mi sento sola e partecipa al Sanremo dell’anno successivo con Volevo dirti, che le permette di arrivare seconda. Nello stesso anno incide il 45 giri dal titolo Lontani noi, che diventa la sigla della trasmissione Discoring. Quest’ultima condotta dall’artista con Mauro Micheloni. Nell’88 guida invece FM Musica su RaiStereoDue con Myriam Fecchi e poi le viene offerta la possibilità di collaborare con Gerardina Trovato, per la quale scriverà Ma non ho più la mia città.

A parte la relazione con Pupo, durata due anni, Donatella Milani non ha mai reso noto se abbia un marito oppure dei figli. In passato invece ha raccontato a Vieni da me un altro dettaglio sulla sua famiglia: “Purtroppo non so chi è mio padre. Mia madre ha avuto un rapporto con quest’uomo, di quelli fugaci. Se ne è andato e io sono rimasta con lei. Ma lei, per vergogna a quei tempi, non sapeva come fare a dirmi questa cosa“.