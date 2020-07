Fausto Leali è sbarcato da poco su TikTok, la piattaforma social che sta spopolando in Italia e non solo. In questi giorni, il cantante ha interpretato la sua celebre Io amo con Matteo Salvini e diversi giornali si sono chiesti se il gesto non rappresenti una ‘dichiarazione d’amore’ politica.

Fausto Leali ne ha fatta di strada: prima di affermarsi nel mondo della musica, il coach di Ora o mai più ha lavorato per diversi anni come garzone in una salumeria. “A 14 anni ho avuto il mio primo ingaggio ed ero cantante e chitarrista di un’orchestra. Mi pagavano 3 mila lire al giorno“, ha detto a La Vita in Diretta Estate.

Fausto Leali – Tutto su di lui – Età, mogli e figli

Fausto Leali nasce il 29 ottobre del ’44 a Nuvolento, in provincia di Brescia. Inizia fin da giovane a suonare la chitarra sotto la guida del Maestro Tullio Romano e a 14 anni entra a far parte dell’orchestra di Max Corradini. Due anni dopo entra invece nell’orchestra di Wolmer Beltrami e nel ’61 incide il suo primo 45 giri con l’alias Fausto Denis. Il successo lo raggiunge sei anni più tardi grazie al brano A chi, una cover del singolo americano Hurt di Roy Hamilton che gli regalerà il primo posto nella classifica italiana per quattro settimane consecutive. Partecipa poi a Un disco per l’estate con la canzone Senza di te e nel ’68 si presenta a Sanremo con Deborah, conquistando il quarto posto.

Alla fine degli anni Ottanta ritorna sotto ai riflettori grazie a Via di qua, in duetto con Mina. L’anno dopo infatti ritorna all’Ariston con Io amo scritto da Toto Cutugno in collaborazione con Franco Fasano, ma si aggiudica solo il quarto posto. La vita privata di Fausto Leali è stata più che travagliata: nel ’68 sposa Milena Cantù in seguito alla frattura con l’ex fidanzata Mirella Gervasio, entrambe ragazze del Clan Celentano. Diventa padre di Deborah e Samantha, ma nel 2014 lo troviamo di nuovo all’altare con la seconda moglie Germana Schena. I due erano fidanzati da diversi anni.