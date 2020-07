Ricetta insalata di polpo e patate: ingredienti, preparazione e consigli

Rimanendo in tema estate, ora vi proponiamo un secondo piatto, ma anche antipasto di mare, ottimo da preparare nel periodo estivo, dato che poi si serve freddo. Stiamo parlando del polpo con le patate. E’ anche un piatto saziante e abbastanza completo a livello nutrizionale, oltre ad essere molto gustoso. Vediamo cosa ci occorre.

Insalata di polpo e patate – Ingredienti

I seguenti ingredienti sono per 4 presone.

Polpo 1 kg

Patate 1 kg

Alloro 2 foglie

Per la citronette:

Prezzemolo 1 ciuffo

Pepe nero q.b.

Olio extravergine d’oliva 60 g

Sale fino q.b.

Succo di limone 60 g

Insalata di polpo e patate – Preparazione

Per preparare l’insalata di polpo e patate, iniziate dalle patate, mettete sul fuoco un tegame ampio colmo di acqua fredda e immergete all’interno le patate, ben lavate in precedenza, con la buccia: dovranno cuocere circa 30-40 minuti dal momento del bollore.

Nel frattempo occupatevi della pulizia del polpo: rivoltate e svuotate la testa, togliete il dente che si trova al centro dei tentacoli con un coltellino ed eliminate poi gli occhi, sciacquatelo quindi molto bene sotto l’acqua corrente.

In un altro tegame, versate abbondante acqua, aggiungete le foglie di alloro e portate a bollore. Una volta raggiunto il bollore, immergete all’interno del tegame solo i tentacoli del polpo nell’acqua bollente, per qualche istante e risollevate il polpo. Ripetete questa operazione 2-3 volte o fino a quando i tentacoli non risulteranno ben arricciati. Dopodiché immergete nell’acqua l’intero polpo, coprite con il coperchio e fate cuocere per 50 minuti a fuoco moderato.

Intanto, quando saranno cotte le patate, scolatele, pelatele e riducetele a dadini. Tenetele da parte.

Preparate la citronette: in un biberon da cucina versate il succo di limone spremuto, aggiungete l’olio d’oliva salate, pepate e chiudete con l’apposito dosatore, quindi agitate la bottiglietta per miscelare.

Lavate e tritate finemente il prezzemolo. Non appena sarà pronto anche il polpo, scolatelo lasciatelo intiepidire per 10 minuti e poi ponetelo su un tagliere per ridurlo a pezzettini, dividetelo a metà, tagliate la testa e staccate i tentacoli dal corpo centrale poi tagliate tutto a pezzetti. Versate il polpo in una ciotola capiente, unite anche i cubetti di patate e condite l’insalata con la citronette aromatizzate con il prezzemolo tritato e mescolate delicatamente. L’insalata è ora pronta, potete servirla tiepida o riporla in frigorifero per qualche ora e servirla fredda.

Insalata di polpo e patate – Consigli utili

E’ preferibile consumare subito l’insalata di polpo e patate, se dovesse avanzare potete conservarla in un contenitore ermetico in frigorifero per un giorno al massimo.