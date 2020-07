Francesca Alotta in Mi manchi e Non Amarmi – Video

Francesca Alotta interpreterà due brani anche nella seconda puntata di Ora o mai più. La vedremo nella prima parte della serata in coppia con il coach Fausto Leali, che la accompagnerà nel corso del suo ritorno in tv.

I brani scelti dalla concorrente sono due: Mi manchi, uno dei successi maggiori del maestro e Non amarmi che l’ha vista a Sanremo del ’92 al fianco di Aleandro Baldi. Quale sarà il verdetto dei giudici?

Francesca Alotta canta Mi manchi e Non amarmi

Francesca Alotta è una delle new entry del programma di Amadeus. Nella prima edizione, Donatella Milani infatti ha abbandonato lo studio per motivi di salute. Al suo posto viene accolta la Alotta, forte del suo successo con Non amarmi. Il brano è stato scritto da Baldi, Marco Falagiani e Giancarlo Bigazzi e ha permesso alla coppia di vincere Sanremo del ’92 nella categoria Novità. Alcuni anni dopo, Jennifer Lopez e Marc Anthony hanno sfruttato lo stesso duetto in versione spagnola (No me ames) per lanciare il disco di esordio della cantante.

Nella prima manche, la concorrente invece si unirà a Leali per interpretare uno dei cavalli di battaglia del maestro. Gli altri artisti in gara riceveranno in assegnazione una cover, ma dato l’ingresso della cantante in seconda battuta, il suo percorso inizierà da zero. Il brano Mi manchi risale all’88 ed è scritto da Franco Fasano e Fabrizio Berlincioni. Leali lo ha presentato al Festival di Sanremo di quell’anno e ha conquistato la sesta posizione. Andrea Bocelli adotterà poi la canzone nel 2006: la sua reinterpretazione è presente nell’album Amore del tenore italiano.

Purtroppo l’esibizione non regalerà a Francesca Alotta il successo sperato. Solo la Pravo deciderà di assegnarle un 9, mentre gli altri componenti della giuria rimarranno fermi a 7. Il totale sarà quindi di 51 punti, a cui si aggiungeranno i 30 assegnati dal pubblico e per un totale di 81 punti. Un quarto posto assicurato nella classifica generale.