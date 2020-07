Milan News – Calciomercato, notizia estremamente positiva per le casse rossonere: il Siviglia ha appena annunciato ufficialmente di aver riscattato Suso dal Milan. L’operazione era automatica per lo scattare della clausola di obbligo di riscatto legata all’approdo in Champions League del club andaluso. Tuttavia l’ufficialità sancisce anche la dimensione della plusvalenza che andrà ad alleggerire notevolmente il bilancio del club rossonero.

Milan News: Calciomercato, il Siviglia rende ufficiale il riscatto di Suso

Annunciato qualche giorno fa, oggi è arrivato ufficialmente il riscatto di Suso da parte del Siviglia. L’esterno offensivo spagnolo, che in rossonero aveva trovato qualche difficoltà sopratutto ad inizio stagione, quando Giampaolo non riusciva a trovargli una sistemazione tattica idonea, è diventato definitivamente in queste ore un giocatore del Siviglia. Ritorno in patria per il giocatore che era partito giovanissimo dalle giovanili del Cadice per approdare nel settore giovanile del Liverpool, squadra con cui è cresciuto e si è fatto notare agli occhi d’Europa. Prima dell’arrivo in Italia, prima al Genoa e poi al Milan, Suso aveva giocato una sola stagione in Liga, all’Almeria.

Stando a quanto pubblicato da Calcio&Finanza, portale specializzato negli aspetti economici del calcio, con questa operazione il Milan mette dunque a segno una plusvalenza di 20,6 milioni di Euro, derivati dal restante valore di Suso nel bilancio del club rossonero, di circa 400 mila euro, e dal riscatto del club andaluso esercitato a 21 milioni di Euro. Nel comunicato ufficiale del club, il Siviglia ricorda che dal suo arrivo nella scorsa sessione invernale il giocatore ha giocato 19 partite con un goal e un assist. Il club ricorda anche che le buone prestazioni al Milan gli sono valse l’esordio in nazionale, arrivato quando sulla panchina della Roja sedeva Julen Lopetegui, attuale allenatore del Siviglia. Di seguito il tweet con cui il club ha annunciato ai propri tifosi l’ufficialità dell’operazione.