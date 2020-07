Sorelle – Trama e cast – Anticipazioni

By

Sorelle ritorna in replica nella prima serata di Rai 1 a partire dal 21 luglio 2020. Sei puntate in tutto che ci accompagneranno lungo un intreccio fatto di misteri e crimine. Al centro di tutto la scomparsa di Elena, la sorella della protagonista.

Le anticipazioni di Sorelle ci svelano che Chiara farà ritorno alla città natale proprio per indagare sul giallo. Emergeranno così dei dettagli inaspettati, mentre cerca di far fronte alla nuova realtà familiare. Scopriamo di seguito il cast completo e i personaggi.

Sorelle – Trama e anticipazioni

Chiara è un avvocato di successo che ha lasciato Matera da anni, per creare una nuova vita a Roma. Sarà costretta a tornare quando scoprirà che la sorella minore, Elena, è scomparsa nel nulla. La donna ha tre figli, affidati alle cure di nonna Antonia. La salute di quest’ultima però inizia a mostrare dei segni di deterioramento, a causa dell’Alzheimer che avanza. Grazie all’amica Silvia, Chiara scopre che la sorella si è assentata spesso in passato e che anche per questo gli assistenti sociali conoscono bene la sua situazione.

La situazione però prende una piega inaspettata quando Chiara inizia a notare in casa degli strani eventi. Per Antonia invece sono dei segni che indicano la presenza di Elena, ormai morta. Le anticipazioni di Sorelle ci svelano che la protagonista inizierà presto a nutrire dei sospetti su Roberto, l’ex cognato e suo ex fidanzato.

Sorelle – Cast e personaggi

Alla guida del cast di Sorelle troviamo Anna Valle nei panni di Chiara, al fianco di Ana Caterina Morariu in quelli di Elena. La madre delle due donne è invece Loretta Goggi, che rivestirà il ruolo di Antonia. La loro famiglia è composta inoltre dai tre ragazzini: Stella e Marco, rispettivamente Aurora Giovinazzo e Leonardo Della Bianca, sono due gemelli. Giulio (Niccolò Calvagna) è invece il più piccolino. Il personaggio di Silvia, l’amica della protagonista, verrà impersonato da Irene Ferri, al cuo fianco troviamo Giorgio Marchesi nel ruolo di Roberto. In seguito avremo modo di conoscere Daniele (Alessio Vassallo), collaboratore fidato di Chiara, e Nicola Gambi (Alan Cappelli Goetz), un ex alunno dell’avvocato.