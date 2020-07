Milan News – Calciomercato: aria di rinnovo per Gigio Donnarumma. Il portierone rossonero, che ha il contratto in scadenza nel 2021, sarebbe ormai vicino alla firma del nuovo accordo con il club. Con un ruolo che lo vedrebbe anche guida dello spogliatoio del nuovo corso tecnico affidato a Rangnick: Gigio, nonostante l’età ancora giovane, ha già l’esperienza per fare da riferimento per eventuali nuovi e giovani compagni.

Milan News – Calciomercato, Donnarumma c’è aria di rinnovo

La sensazione è quindi che Gigio continuerà la sua avventura al Milan. Un rinnovo che andrebbe bene a tutti, dal giocatore che sta benissimo a Milano, alla società che eviterebbe tensioni derivanti dal rischio di perdere una pedina tanto importante a zero euro dal prossimo gennaio. Il rinnovo proposto dovrebbe essere fino al 2023 con uno stipendio di partenza inferiore al precedente, ma con l’inserimento di bonus che consentirebbero a Donnarumma di arrivare a guadagnare di più rispetto a quanto percepisce oggi. Bonus e clausola rescissoria che saranno vagliate nelle prossime ore dall’agente del giocatore, Mino Raiola. Col quale i discorsi sono già avviati da qualche tempo, quando alla vigilia della trasferta di Roma contro la Lazio, Maldini annunciò al giocatore che sarebbero stati avviati di lì a breve i discorsi per il suo rinnovo. Filtra cauto ottimismo: il rinnovo, come detto, sembra essere conveniente per tutti.

Milan News – Donnarumma, col Sassuolo le 200 in rossonero

Stasera Donnarumma disputerà la 200° partita con la maglia rossonera della sua ancor giovane carriera. Sono già passati quasi cinque anni dal suo debutto in prima squadra, avvenuto il 25 ottobre 2015, quando aveva soli 16 anni e otto mesi. Ed è una sorta di ricorso storico: la prima partita fu proprio contro il Sassuolo, la squadra che il Milan affronterà stasera. Da quel momento non ha quasi mai abbandonato i pali della porta rossonera, conquistando anche quelli della Nazionale. In una intervista rilasciata nelle scorse ore a Milan TV, il portiere ha dichiarato: “Insieme stiamo bene, ci divertiamo e questa armonia ci porta a giocare così”, in riferimento ovviamente alla crescita nel gioco delle ultime partite della squadra allenata da Pioli. Poi: “La Coppa del Mondo è il sogno di tutti: è il primo anche per me. Voglio diventare il miglior portiere e vincere più titoli possibili con il Milan”, parole che fanno ben sperare in chiave rinnovo.