Antonella Elia al mare con Pietro | Dopo Temptation Island arriva il perdono?

Antonella Elia viene paparazzata dal settimanale Chi al mare insieme a Pietro Delle Piane scatenando così le critiche dei telespettatori. La ex gieffina ha deciso di partecipare a Temptation Island insieme al suo compagno Pietro per capire se, la fiducia riposta nei confronti del suo compagno fosse ben spesa.

Durante il viaggio nei sentimenti della coppia però, le cose non sono andate nel verso giusto e Pietro Delle Piane dopo alcune parole negative di Antonella ha deciso di tradirla baciando una single. Una mancanza di rispetto che la stessa fidanzata in aggiunta ad alcune dichiarazioni scioccanti ha spinto Antonella ad abbandonare Temptation Island da sola.

Passato un mese dal docu-reality la coppia era tornata da Filippo Bisciglia per raccontare cose fosse successo dopo il programma, mostrandosi ancora in crisi per il male che Pietro ha fatto nei confronti di Antonella.

Antonella Elia al mare con Pietro

La ex gieffina del Grande Fratello Vip non è riuscita a perdonare del tutto Pietro che, davanti a Filippo Bisciglia si è presentato con un mazzo di rose e una lettera confessando il forte amore che ancora prova per lei. Nonostante la coppia sembra ormai compromessa del tutto, il settimanale Chi durante la giornata di oggi ha mostrato Antonella e Pietro di nuovo insieme, lasciando le conclusioni di quello che è accaduto nel programma ai social e ai telespettatori.

Più volte Antonella Elia aveva spiegato di non riuscire a perdonare le bruttissime parole che il suo compagno le aveva detto all’interno di Temptation Island. Pietro infatti, aveva definito e criticato la sua fidanzata accusandola di essere una persona arida, vuota e senza un figlio. I social però, nelle ultime ore sembrano non aver preso nel migliore dei modi la scelta di Antonella di perdonare Pietro, condividendo con lui una giornata di mare.

Ex gieffina perdona il suo compagno

All’interno del settimanale Chi Antonella Elia è stata paparazzata insieme all’attore direttamente in spiaggia. Lasciando credere ai social che la loro storia d’amore sia tornata a quella di un tempo. La ex gieffina dopo l’esperienza a Temptation Island aveva affermato: “Valuterò quanto sono in grado di perdonare. Lui non è un mostro, ascolto la ragione e prendo una pausa, ma voglio che prevalga la forza, la dignità e l’amore”.

Sembrerebbe quindi che la stessa Antonella Elia abbia perdonato Pietro in poco tempo. Questo però, l’ha spinta ad andare contro a tutto quello che qualche settimana prima aveva affermato su Canale 5. Cosa sta succedendo alla coppia ma soprattutto cosa ha deciso realmente Antonella Elia?