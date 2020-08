Manila Nazzaro conquista un nuovo reality | GF Vip vuole la ex Miss Italia

Manila Nazzaro conquista un nuovo reality dopo la sorprendente esperienza vissuta a Temptation Island insieme al suo compagno Lorenzo Amoruso. La ex Miss Italia infatti, con i suoi modi garbati di fare ma dal carattere forte sembra aver impressionato i tantissimi telespettatori.

Nessuno si sarebbe mai immaginato che Manila riuscisse ad entrare nel cuore degli Italia grazie al suo modo di fare che, ha sottolineato quanto una donna possa essere indipendente stanno accanto a un uomo allo stesso tempo dedito al lavoro.

Sembrerebbe infatti che un altro reality avrebbe messo gli occhi addosso alla Nazzaro che, racconta a Vanity Fair quale sarebbe la sua risposta se, il Grande Fratello Vip la contattasse.

Manila Nazzaro conquista un nuovo reality

La fidanzata di Lorenzo Amoruso ha conquistato tutti i telespettatori di Temptation Island. Il suo discorso sull’indipendenza di una donna ha così fatto il giro dei social che, sono impazziti per lei. La Mediaset però sembra non toglierle gli occhi di dosso e Alfonso Signorini potrebbe addirittura pensare di inserirla nella sua nuova edizione del Grande Fratello Vip in onda a settembre.

Una scelta che in molti telespettatori sperano dopo i suoi comportamenti a Temptation Island e che vedrebbero bene anche all’interno della casa più spiata d’italia. Nonostante non ci sia ancora niente di ufficiale e il suo nome è stato lanciato dai social, Vanity Fair durante una lunga intervista a Manila Nazzaro ha chiesto quale sarebbe la sua risposta in caso di una proposta ufficiale.

Ex Miss Italia al Grande Fratello Vip

Manila Nazzaro non si aspettava tutto questo grande successo, scegliendo di partecipare al docu-reality per chiarire e capire realmente l’amore che prova nei confronti di Lorenzo. La ex Miss Italia infatti, si mostra molto sbalordita dell’affetto che i social le stanno regalando in queste ultime settimane.

Alla domanda sul Grande Fratello Vip e su un eventuale proposta di Alfonso Signorini Manila ha affermato: “Stanno parlando di tante cose, anche del GF Vip. Io mi auguro semplicemente di avere una continuità lavorativa, magari rimanendo accanto a Maria. Anche Lorenzo ha avuto diverse proposte: improvvisamente tutti si sono accorti di noi e spero che qualcosa di concreto possa arrivare. Per la prima volta dopo tanti anni, mi sento positiva. Se mi proponessero un progetto insieme a Lorenzo? Sarebbe divertente, uno “scontro tra titani”. Lui ha la testa durissima e io non gliene faccio passare una. Insieme siamo esilaranti, senza contare le figure di me*da che ogni tanto facciamo”.