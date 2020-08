Alfonso Signorini pronto a tutto | Grande Fratello Vip vuole Giovanni Terzi?

Alfonso Signorini si dimostra pronto a tutto per creare un vero e proprio cast all’interno della casa del Grande Fratello Vip che possa, ancora più dello scorso anno catturare il pubblico da casa. Il conduttore infatti, sembra avere tantissime proposte aperte ma negli ultimi giorni si sta facendo avanti un nome del tutto inaspettato: Giovanni Terzi.

Giovanni Terzi è il compagno di Simona Ventura che, sembrerebbe essere in trattativa per entrare all’interno della casa più spiata d’Italia, pronto a mettersi in gioco e a farsi conoscere a trecentosessanta gradi. La sua storia d’amore con la conduttrice continua a gonfie vele e lo scorso anno avevano anche annunciato il loro matrimonio che, si sarebbe compiuto a breve ma alla fine rimandate a causa del Covid-19.

Durante la giornata di ieri, TvBlog ha svelato in esclusiva che Giovanni Terzi potrebbe essere uno dei Vip della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5. Quali sono le dichiarazioni rilasciate?

Alfonso Signorini pronto a tutto

Il conduttore Mediaset sembra ormai deciso e pronto a confermare alcuni volti noti da inserire all’interno del cast dei concorrenti che parteciperanno al GF Vip 5. Nonostante i nomi che nelle ultime settimane sono, nessuno sembra essere ancora stato confermato nonostante i vari provini e le lunghe trattative aperte.

TvBlog però, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai concorrenti che, hanno stupito tantissimo i telespettatori: “Partiamo dal giornalista e scrittore Giovanni Terzi, compagno della conduttrice Rai Simona Ventura. Potrebbe essere dunque lui la sorpresa dell’ultimo minuti di Alfonso Signorini e l’argomento dei colloqui avvenuti negli ultimi tempi fra il direttore di Chi e l’ex conduttrice dell’Isola Dei Famosi”.

Nuovi concorrenti in lista per il Grande Fratello Vip

Oltre a Giovanni Terzi sembrerebbero sbucare altri Vip pronti ad entrare all’interno della casa più spiata d’Italia. Si parla quindi di Alberto Veronesi che avrebbe già sostenuto un colloquio con Signorini e la stessa Nina Moric. La showgirl nonostante avesse già rifiutato il suo ingresso al GF Vip, sembrerebbe poter cambiare idea.

A raccontare come stiano andando realmente le cose è TvBlog che, ha spiegato: “Il secondo nome dei tre personaggi che sono stati visti e sentiti per entrare nel cast del prossimo GF Vip è quello del direttore dell’orchestra Alberto Veronesi, figlio di Umberto Veronesi. Chiudiamo questo trittico con la showgirl Nina Moric, che per altro nei giorni scorsi ha detto che non ha intenzione di varcare la porta rossa di Cinecittà. Ma forse c’è ancora tempo perché cambi idea”.