Bolletta della luce, guida alla lettura (e al risparmio)

L’estate sale di tono, il che vuol dire temperature più alte e, soprattutto in alcune zone d’Italia, conseguente utilizzo intensivo dei condizionatori. Come ogni anno, dunque, i costi delle bollette luce rischiano di salire tantissimo, senza poi considerare le previsioni fatte di recente: per il trimestre luglio-settembre, infatti, ci si aspetta un rincaro del 3% sull’energia elettrica rispetto al trimestre precedente, con la tariffa regolata più cara del 14% rispetto alla offerta luce del mercato libero.

Bolletta luce, come leggerla

Il primo passo per risparmiare sulla propria bolletta della luce è saperla leggere adeguatamente, orientandosi tra le tante voci che la compongono. Al di là dei dati del cliente e dell’indirizzo a cui la bolletta viene recapitata, su di essa si possono trovare: i dati identificativi del punto, che individuano il punto in cui è erogata la fornitura e comprendono numero di contratto e codice POD; gli estremi della bolletta, che contengono numero progressivo, data di emissione e periodo di riferimento; i recapiti da chiamare in caso di guasti sulla rete di distribuzione; il riepilogo delle voci di spesa, che individua in maniera sintetica gli importi da pagare e che è meglio specificato da totale bolletta (importo da pagare per l’utilizzo del servizio nel periodo di riferimento) e totale da pagare (importo totale che include anche altri eventuali pagamenti richiesti); la scadenza entro cui va effettuato il pagamento. Sulle pagine successive della bolletta si trovano i dati del contratto e della fornitura, le modalità di pagamento disponibili, i dati su consumo anno e costo medio unitario, i dati registrati dal contatore durante le letture ed eventuali informazioni aggiuntive. Una volta individuate le voci di spesa maggiori e le fasce orarie in cui si utilizza di più l’energia elettrica, si può pensare di trovare un’offerta luce che sia in linea con le esigenze del proprio nucleo famigliare.

Bolletta luce, come risparmiare al meglio

Al di là della scelta dell’offerta luce più adatta, esistono alcuni metodi che permettono di risparmiare ulteriormente sulla bolletta. Consiglio base: bisogna trovare offerte per la luce come quella di Acea, ad esempio, che siano in linea con le proprie esigenze, in modo da evitare sprechi. Si passa poi ad acquistare i giusti elettrodomestici, che abbiano una classe energetica di livello A++ o superiore, ma bisogna anche usarli in maniera intelligente: con lavatrice e lavastoviglie meglio prediligere i lavaggi eco e utilizzarle a pieno carico per fare meno cicli possibile, il frigorifero non deve essere mai lasciato aperto per troppo tempo, fare attenzione a pulire periodicamente i filtri del condizionatore per ottimizzarne l’efficienza.

Altro nemico del risparmio è lo spreco, che si verifica sia tenendo inutilmente le luci accese nelle stanze, sia lasciando in stand-by apparecchiature come televisione e radio o dimenticando i caricabatterie attaccati alle prese. Per ovviare a questi inconvenienti è consigliabile utilizzare prese multiuso con interruttore, in modo da spengere tutto con facilità. Si può risparmiare anche scegliendo le giuste lampadine per l’illuminazione di casa: meglio quelle fluorescenti di quelle alogene, ma le più convenienti sono quelle a led.