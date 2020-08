Oroscopo di oggi, lunedì 10 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi lunedì 10 agosto 2020. Siamo alla soglia della settimana di Ferragosto. Come partirà per i segni dello zodiaco? Giove e Saturno daranno manforte al Toro e al Capricorno, mentre l’Ariete dovrà usare la massima cautela nelle relazioni con gli altri, se non vorrà finire nei guai! Possibili contrattempi per lo Scorpione. Se sei curioso di scoprire con quale umore affronteranno la giornata tutti i segni zodiacali, leggi il seguente oroscopo di oggi.

Oroscopo di oggi lunedì 10 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l‘Ariete sarà letteralmente intrattabile: ancora troppe preoccupazioni di carattere pratico. Il Leone potrebbe creare del malcontento intorno a sé, mentre il Sagittario avrà energia da vendere!

Oroscopo di oggi lunedì 10 agosto 2020: segni di terra

Come racconta l’oroscopo di oggi il Toro avrà occasioni ghiotte in amore, mentre la Vergine comincerà la settimana in maniera costruttiva, così come farà il Capricorno, che dovrà gestire con prudenza il nervosismo durante il weekend di Ferragosto.

Oroscopo di oggi lunedì 10 agosto 2020: segni di aria

In base all’oroscopo di oggi i Gemelli avranno 48 ore sostenute da stelle molto buone, la Bilancia al contrario si sentirà molto dubbiosa circa il suo futuro. L‘Acquario dovrà fare i conti con molta stanchezza e qualche esitazione di troppo.

Oroscopo di oggi lunedì 10 agosto 2020: segni di acqua

Oggi il Cancro avrà una voglia irrefrenabile di amore, mentre lo Scorpione sarà indaffarato a superare qualche fastidioso contrattempo. I Pesci cammineranno letteralmente tre metri da terra.