Calciomercato Udinese – Fofana ha scelto la propria destinazione

Dopo aver deciso di lasciare Udine dopo quattro stagioni, il centrocampista dell’Udinese Seko Fofana, molto ambito anche da diverse squadre di Serie A ha tuttavia già preso una decisione.

Intenzione chiara

E’ lo stesso giocatore che alla testata francese L’Equipe fa sapere di aver già in mente la sua prossima squadra: trattasi del Lens, compagine neopromossa in Ligue 1. Il Lens è una società deciasmente importante per il calcio d’oltralpe e la dirigenza sembra intenzionata a investire in maniera consistente sul mercato.

Dichiarazione d’Amore

Il centrocampista ha confermato l’accordo con l’Udinese che ha deciso di “lasciarlo andare”, dietro un’offerta congrua ovviamente.

“Sono molto interessato al Lens, ho già parlato con i dirigenti e certi giocatori, miei ex compagni in Corsica. Lens è anche uno stadio particolare, un tifo caloroso e fedele, tutte cose che mi piacciono. È un progetto umile e non ho avuto esitazioni. E nonostante ci siano state molte altre offerte, mi sono chiesto di cosa avessi davvero voglia, cioè di tornare in Francia. E così mi sono convinto”. Il centrocampista che piaceva anche a Inter e Atalanta si prepara quindi a lasciare l’Italia: “Voglio ringraziare l’Udinese dove ho trascorso quattro buone stagioni. Ho un accordo per potermene andare, spero che i due club ora trovino un terreno d’intesa. In ogni caso la mia scelta è chiara: ho scelto il Lens. E voglio esserci per la prima di campionato contro il Nizza, il 23 agosto“.