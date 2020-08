Tronista trans sbarca a Uomini e Donne | Maria De Filippi sorprende tutti

A Uomini e Donne è nuovamente tempo di cambiamenti ma questa volta Maria De Filippi sorprende tutti e al programma sbarca tronista trans. Le ultime indiscrezioni infatti, sembrerebbero riportare tutte questa notizia che, agli occhi dei fan sembra una vera e propria sorpresa.

La conduttrice non è la prima volta che rivoluziona completamente l’andamento e le puntate del talk show. Subito dopo la quarantena infatti, De Filippi ha deciso di unire il trono classico al trovo over, cercando di registrare più puntate possibili senza dover aspettare il cambio dei partecipanti.

Una scelta che, sembra aver convinto i telespettatori a casa contenti di vedere i cavalieri e le dame del trono over dietro ai percorsi dei tronisti. A settembre però, si vocifera una novità del tutto inaspettata che, lascerà sbalorditi tutti gli amanti del talk show. Di cosa stiamo parlando?

Tronista trans sbarca a Uomini e Donne

Nonostante la voce non sia ancora stata confermata dal sito ufficiale di Uomini e Donne, Maria De Filippi potrebbe essere in trattativa per ottenere il primo trono transessuale della trasmissione. Una scelta inaspettata che potrebbe storcere il naso a tanti telespettatori ma coinvolgere emotivamente tanti altri con, un percorso d’amore totalmente diverso dal solito.

Come sempre infatti, la conduttrice sembra voler vedere oltre i tantissimi paletti mentali che la società impone al giorno d’oggi. Maria infatti, è stata la prima ad accettare la frequentazione tra Gemma Galgani e il suo giovane cavaliere Nicola Vivarelli. Più volte si è così dimostrata una persona dalla mente molto aperta ma soprattutto pronta ai cambiamenti e al voler mettersi alla prova.

Maria De Filippi scelta inaspettata

Le novità in questa nuova stagione di Uomini e Donne sono all’ordine del giorno. La conduttrice ha così deciso di far scegliere due tronisti su tre allo stesso pubblico grazie a un televoto sulla pagina Witty.tv. Questo infatti, è stato un modo per rendere partecipi i telespettatori di scegliere, almeno in parte, chi seguire durante i nuovi troni di settembre.

Maria De Filippi si conferma così ancora una volta piena di risolse e di creatività, pronta a dare il cento per cento il suo pubblico ma soprattutto per portare sempre al massimo la qualità dei suoi programmi. Quali sorprese ci riserverà ancora la conduttrice dei tantissimi programmi Mediaset?