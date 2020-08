Maria De Filippi talenti incompresi | Aiutare è un obbligo morale

È risaputa la quantità di giovani artisti che sono passati per lo studio di Amici e quanti, purtroppo non hanno superato i casting. A parlarne è proprio la stessa conduttrice intervistata nel settimanale Gente che si lascia andare a confessioni riguardanti le dinamiche all’interno del talent, che definisce errori di valutazione.

Il mondo dello spettacolo non esenta da periodi delicati, proprio per questo Maria De Filippi è sempre pronta a sostenere, lavorativamente e non, le sue colleghe. È anche la prima a dare spazio nei suoi programmi, a conduttori meno richiesti o, comunque meno famosi.

Maria De Filippi e i talenti incompresi

Si mostra delusa al pensiero dei giovani talentuosi che sono stati scartati dai professori di Amici, ma che poi hanno vinto Sanremo mostrando al pubblico la loro bravura. Così parla dei cantanti come Arisa e Ultimo e della loro bocciatura:” Arisa, ad esempio. Fece i cast per Amici e fu subito bocciata, alla prima canzone, dopo poche strofe. Quello stesso anno vinse Sanremo con Sincerità. A lui concessero qualche audizione in più rispetto ad Arisa, ma poi lo eliminarono lo stesso. Ha vinto Sanremo nelle Nuove proposte e l’anno dopo, nel 2019, si è classificato secondo tra i big”.

Lei stesa dichiara che i suoi collaboratori hanno attuato scelte sbagliate nei confronti dei ragazzi:” Qualche toppa l’abbiamo presa negli anni, è inevitabile, però quei due “me li hanno bocciati”, perché entrambi alla mia valutazione non ci sono nemmeno arrivati”. Maria De Filippi lascia intendere così, che se fossero rimasti quel poco di più, non avrebbe permesso la bocciatura di questi talenti incompresi e afferma felice, di essere riuscita a scusarsi con cantante Ultimo e ad instaurare una solida amicizia.

La lezione di Maurizio Costanzo

La conduttrice racconta di come il marito Maurizio Costanzo le abbia donato una lezione fondamentale, l’obbligo morale di dare sempre una mano a chi si trova in difficoltà. Infatti, è lei stessa a confessare di aver scelto Simona Ventura per Temptation Island Vip, complimentandosi con lei:” Simona Ventura ha fatto per me Temptation Island Vip ed è stata brava”. Questo anche per rispondere alle diverse critiche nate dall’assenza del conduttore Filippo Bisceglia che, amatissimo è solito condurre il programma.

Maria De Filippi usa delle bellissime parole, lasciando trapelare l’ammirazione provata verso Mara Venier, la quale nel 2014 chiuse in malo modo con il programma Domenica In e approdò a Tu si que vales:” Voglio bene a Mara, è bravissima, sente la pancia del Paese, conosce i gusti del pubblico”. Insomma, la solidarietà unica della moglie di Costanzo non passerà mai inosservata.