Calciomercato Genoa – Oggi dovrebbe essere il giorno della firma di Rolando Maran per il Grifone. Nella giornata di ieri i colloqui si sono chiusi positivamente, anche se il tecnico ha fatto richieste importanti alla società. Da quanto si apprende nella giornata di oggi andrà definita la sua risoluzione col Cagliari e poi apposta la firma sul contratto col Genoa. Dopo il via libera alle trattative per rinforzare la squadra.

Calciomercato Genoa – Oggi la firma di Maran, poi il via alle trattative di mercato

Rolando Maran diventerà oggi il nuovo allenatore del Genoa. Il tecnico ex Cagliari e Chievo dovrà incontrare i vertici del club sardo per definire la propria risoluzione contrattuale dopo l’esonero dello scorso inverno, quando gli subentrò Zenga alla guida della squadra isolana. Una formalità che però ha i suoi tempi e degli accordi da definire. Poi sarà la volta della firma con il Grifone: richieste importanti, stando a quanto riferisce il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, comunque accolte da Preziosi che si è mosso in prima persona per portare Maran sulla panchina rossoblu. Il contratto di Maran sarà un biennale, e partirà dalle prossime ore, giusto in tempo per raggiungere la squadra al raduno previsto per domani. Nel frattempo il gruppo si sta sottoponendo ai tamponi, questo il comunicato pubblicato ieri: “Il Genoa Cfc comunica che dai primi 29 test sanitari effettuati oggi in vista dell’inizio della ripresa dell’attività agonistica non è emersa nessuna positività al Covid-19. I test per il gruppo squadra verranno completati domani (oggi, ndr)”.

Una volta arrivata la firma di Maran sarà dato via libera a Daniele Faggiano per muoversi sul mercato per rinforzare la squadra. Innanzitutto tra i pali: si tratta per un ritorno di Perin e intanto si guarda con interesse a Bulka, terzo portiere del PSG. In difesa il primo nome è quello di Juan Jesus della Roma, mentre in attacco dopo l’offerta ufficiale per Younes, si parla con il Napoli anche di Fernando Llorente: l’attaccante deve decidere se restare in Italia da potenziale protagonista in una squadra di seconda fascia oppure tornare in patria in Spagna. Sul fronte delle uscite è invece ufficiale il ritorno di Sebastian Eriksson al Goteborg dopo soli sei mesi, senza esordire, con la maglia del Grifone.