Calciomercato Udinese – Barak sempre più verso il Torino, per la difesa si pensa ad un ex Juventus

Si sblocca il mercato in entrata dell’Udinese: secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto il club friulano avrebbe trovato un accordo con il Torino per il trasferimento del centrocampista Antonín Barák, di proprietà del club bianconero dove è formalmente rientrato dopo il prestito al Lecce la scorsa stagione, ma che sembra sempre più vicino al club granata.

Accordo trovato per il ceco

Dopo i primi giorni di interesse, c’è stata la proverbiale fumata bianca tra le due società che hanno trovato un accordo economico per il traferimento e la formula: prestito con obbligo di riscatto, il tutto per una somma che si aggira tra i 7 e gli 8 milioni di euro.

Il tutto dovrà essere formalizzato e messo nero su bianco ma la direzione sembra essere quella giusta.

Un ex Juventus per la difesa

Si pensa anche al comparto difensivo: come rilevato dalla Gazzetta dello Sport i friulani sarebbero infatti in competizione per assicurarsi le prestazioni di Frederik Sørensen, ex difensore di Juventus e Bologna, all’ultima stagione allo Young Boys, formazione svizzera.

Secondo la rosea, ci sarebbe l’alternativo interesse del neopromosso Benevento.