Calciomercato Benevento – Accordo per Lapadula, offerte per Bonaventura e Kluivert

Si è improvvisamente riacceso il mercato in entrata del Benevento, e dopo gli acquisti di Glik, Ionita e Foulon il club sannita intende rinforzarsi anche in attacco.

Accordo per Lapadula

Sky Sport rivela che il concreto interesse per Gianluca Lapadula, attaccante del Lecce dove ha ben figurato nell’ultima stagione nonostante la retrocessione, sia attualmente molto vicino a vestire la maglia del Benevento: l’ex attaccante di Milan e Pescara è pronto a firmare un contratto di durata triennale, con il club di Vigorito che si impegnerà ad acquistarlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni di euro. Nelle prossime ore saranno organizzate le visite mediche.

Suggestioni

Parallelamente prosegue la corte all’ex Milan Giacomo Bonaventura, recentemente svincolatosi dai rossoneri, che ha diverse offerte e che starebbe valutando anche l’opzione campana, mentre è sempre deciso l’interesse per Justin Kluivert, giovane attaccante esterno della Roma che gradirebbe giocare in maniera più continua (anche se ha messo a segno 7 reti nell’ultima stagione in giallorosso). Per i sanniti il giovane olandese figlio d’arte è una suggestione visto anche il costo del cartellino, dato che la Roma lo acquisto due anni fa dall’Ajax per 17 milioni di euro.

La trattativa è molto complicata ma resta in piedi, seppur allo stato embrionale.