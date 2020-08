Ignazio Moser stregato da Diletta Leotta | Esplicite attenzioni indesiderate

La crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser è ufficiale ormai da diverse settimane proprio come la fine della storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Qualcosa però, sembra accomunare i due neo single tanto che nessuno avrebbe mai pensato di vederli insieme.

Diletta Leotta torna a far parlare di sé dopo le lunghe settimane che l’hanno vista protagonista per il presunto flirt insieme al giocatore Zlatan Ibrahimovic che, dopo pochi giorni è stato immediatamente smascherato. Il calciatore infatti, in vacanza in Sardegna non era solo ma bensì con sua moglie mettendo fine alle tantissime dicerie che lo vedevano accanto alla conduttrice.

Per Ignazio Moser però, le cose sembrano farsi completamente diverse e l’ex gieffino non ha potuto resistere al fascino della showgirl durante una serata. Cosa è realmente successo tra i due?

Ignazio Moser stregato da Diletta Leotta

Nessuno avrebbe mai pensato di vedere i due nomi accostati l’uno all’altra da single ma sembrerebbe che i due, abbiano avuto un avvicinamento particolare durante i giorni scorsi all’interno di un locale. Entrambi in vacanza in Sardegna e a raccontare tutto è stato il settimanale Oggi. L’indiscrezione infatti, sembrerebbe svelare alcune avances che Ignazio ha fatto nei confronti di Diletta, lasciando sorpresi tutti i fan ma soprattutto Cecilia Rodriguez.

Diletta Leotta è ormai da diverse settimane che ha chiuso la sua storia d’amore con Daniele Scardina, cercando in ogni modo possibile di voltare pagina utilizzando le sue vacanze estive per dedicarsi al relax. Dopo la smentita del flirt con Ibrahimovic per Diletta Leotta non c’è pace infatti, Ignazio Moser sembra essere rimasto stregato dalla sua bellezza. Cosa è realmente successo?

L’ex ciclista e le avances alla showgirl

Secondo il settimanale Oggi, Ignazio Moser avrebbe flirtato con la speaker all’interno di un noto locare di Porto Cervo. Le indiscrezioni spiegherebbero quanto il ciclista fosse interessato a Diletta tanto da non staccarle mai gli occhi di dosso.

Affermazioni che sono arrivate anche alla sia presunta ex fidanzata Cecilia Rodriguez che, non ha affatto presto bene il comportamento di Ignazio. Il settimanale afferma così che: “Pare che la focosa argentina non abbia affatto gradito le esplicite attenzioni rivolte dal suo fidanzato a Diletta durante una serata al Just Cavalli di Porto Cervo. Ignazio Moser, complice qualche bicchierino di troppo, in quell’occasione non avrebbe mai staccatogli occhi dalla conduttrice, sprecandosi in complimenti ed esplicite manifestazioni di ammirazione”.