Briga – Tutto su di lui – Età, ex storica e fidanzata

Briga ha preso seriamente il suo ingresso nella Nazionale Cantanti: il rapper sarà presente nella sfida della Partita del Cuore di quest’anno e ha trascorso le ultime settimane ad allenarsi. In un recente post su Instagram, ha rivelato infatti che il suo fedele cagnolino lo ha aiutato molto a tenersi in forma.

Da cinque anni a questa parte, Briga è considerato uno dei cantautori più interessanti e apprezzati dai giovani e giovanissimi. Il merito va anche al suo ingresso ad Amici di Maria De Filippi e alla successiva scalata della sua carriera.

Briga – Età, ex storica e fidanzata

Briga nasce il 10 gennaio dell’89 a Roma con il nome di Mattia Bellegranti e a soli 12 anni si trasferisce a Parigi con la famiglia. Ritorna nella Capitale qualche tempo dopo e dopo aver ultimato il percorso di studi al liceo classico, inizia a viaggiare per tutta l’Europa. Nel 2006 decide di trasferirsi in Danimarca e inizia a scrivere brani hip hop. Due anni più tardi invece sceglie Madrid e nel 2010 produce il suo EP d’esordio, dal ttiolo Anamnesi. Nel 2012 invece pubblica Alcune Sere, il suo primo album, in cui sono presenti anche duetti con altri artisti romani come Coez e Gemitaiz. La popolarità lo raggiunge nel 2015 grazie al talent di Canale 5, che gli regala un secondo posto nella finale. Alcuni mesi dopo pubblica Never Again, il secondo album e registra il Disco di Platino alla FIMI. Nello stesso anno duetta con i Dear Jack grazie al brano L’amore è qua, durante il live della band all’Arena di Verona.

La vita privata del rapper lo ha visto al fianco di Ludovica Chiodo per diverso tempo. Come i fan ricordano, si tratta tra l’altro dell’ex fidanzata di Andrea Melchiorre, volto noto di Uomini e Donne. Ha avuto anche un flirt con Emma, ma il suo incontro con Arianna Montefiori gli ha permesso di rimettere in moto l’amore. Briga e l’attrice infatti hanno una relazione da diversi mesi e hanno deciso di dare l’annuncio ufficiale durante la scorsa Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.