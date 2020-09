Nicole Grimaudo è Marta Moselli – Chi è – Nero a metà 2

Nicole Grimaudo è Marta Moselli in Nero a metà 2: chi è il suo personaggio? Va sottolineato subito che si tratta di una delle new entry che conosceremo fin dalla prima puntata della fiction crime.

Marta Moselli è una donna forte e con un carattere deciso. Lavora in Polizia da diverso tempo e ha vissuto una vita travagliata. Come avremo modo di scoprire, dovrà affrontare una tragedia inaspettata.

Nicole Grimaudo è Marta Moselli – La scheda

Nicole Grimaudo è Marta, una donna che è dovuta vivere da sola e affrontare la maternità senza nessuno al suo fianco. Ha cresciuto Paolo con le sue forze mentre si trovava a Napoli e poi madre e figlio hanno deciso di trasferirsi insieme a Roma. Anche Paolo ha scelto la carriera in Polizia, ma il suo arrivo nella Capitale non sarà dei più felici. Il ragazzo infatti morirà sotto agli occhi della madre, a causa di un SUV. Marta sentirà il cuore spezzarsi, mentre il desiderio di vendetta inizierà a crescere sempre di più. Avrà modo di conoscere Carlo Guerrieri (Claudio Amendola) già sulla scena del crimine. La spalla dell’Ispettore le sarà utile per fare un po’ di chiarezza sul caso.

Anche se l’incidente potrebbe essere connesso a un caso di Malik (Miguel Gobbo Diaz), Guerrieri deciderà di farsi carico delle indagini. Prometterà a Marta di seguire il caso da vicino e scoprire chi ha ucciso il suo Paolo. Le cose però non andranno come il previsto. La vicinanza fra i due si tradurrà presto in qualcosa di più di un semplice rapporto lavorativo. Il protagonista arriverà persino a mettere in dubbio le sue nozze con la compagna, con cui sembrava aver creato una relazione felice. Nicole Grimaudo è Marta: un elemento di disturbo per la traccia amorosa di Guerrieri e che provocherà diverse tensioni all’interno del Dipartimento.