By

Taylor Mega appare nelle sue storie Instagram per difendere la nuova tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni dalle innumerevoli critiche degli ultimi giorni. L’influencer infatti, si è scagliata in sua difesa criticando i tantissimi finti perbenisti che, non accettano di vedere una ragazza di diciotto anni, essere ricorsa a dei ritocchini estetici.

Maria De Filippi durante lunedì scorso ha presentato i nuovi tronisti e troniste che avranno la possibilità di poter trovare l’amore all’interno di Uomini e Donne. Tra le due troniste c’è proprio Sophie Codegoni che, a soli diciotto anni sembra essere ricorsa all’aiuto del chirurgo estetico per correggere il suo fisico. Le critiche e le offese sui social non sono mancante e a difenderla è arrivata l’imprenditrice digitale nelle sue storie Instagram. Quali sono state le sue parole?

Taylor Mega difende Sophie Codegoni

Da quanto la modella che lavora per Chiara Ferragni ha varcato lo studio di Uomini e Donne, le critiche su di lei non si sono mai placate. Tra i ritocchi estetici e la foto sul suo profilo Instagram che sembrerebbe essere stata presa e modificata dalla stessa Sophie, la tronista sta vivendo una situazione poco facile. A intervenire in sua difesa però, è arriva l’influencer che nelle sue storie Instagram ha spiegato il suo punto di vista e ha criticato le tantissime persone che, da diversi giorni offendono la tronista.

Le parole inaspettate dell’influencer hanno però alzato un vero e proprio polverone mediatico sulle persone che, continuano ad accusare e insultare la tronista ma si scagliano in difesa della modella di Gucci, al centro delle polemiche ormai da diverse settimane. Taylor Mega infatti, ha voluto fare una riflessione importante che, ha lasciato molto sorpresi i suoi fan su Instagram.

L’influencer dalla parte della tronista

Taylor Mega ha così affermato nel suo profilo Instagram: “Sotto un po’ inviato da un amico sulla tronista mi sono soffermata a leggere i commenti e giusto sono rimasta malissimo per la cattiveria nei confronti di questa ragazza di diciotto anni. Perché la sua colpa è di essersi rifatta qualcosa? Di essere ricorsa al chirurgo per ritoccarsi qualcosa? Ma davvero? Poi tutti a indignarsi quando insultano la modella di Gucci e quando insultano una ragazza di diciotto anni che va a Uomini e Donne, nessuno dice niente è tutto lecito solo perché si è rifatta qualcosa. Ma poi tutta questa cattiveria gratuita, nessuno pensa che questa ragazza ci può rimaner male a leggere tutti questi commenti?”.