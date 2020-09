Casadilego a X Factor 2020 – Regala brividi e lacrime – VIDEO

Casadilego approda a X Factor 2020 con delle premesse che strappano il sorriso alla giuria. Qualche problema alla chitarra che rischia di metterla in cattiva luce, prima che la sua voce stravolga ogni tipo di aspettativa.

Casadilego potrebbe essere una delle punte di diamante per le Under Donna. La sua voce avvolge, travolge e sconvolge e per la giuria è impossibile trattenere le lacrime.

Casadilego a X Factor 2020 – Quattro sì per una voce senza pari

Forse non eravamo pronti ad ascoltare Casadilego e a permetterle di farci entrare nel suo mondo. Con la sua giovane età e i capelli dal colore stravagante, imbraccia la chitarra e sfodera uno dei sorrisi più dolci della serata. Prima però la concorrente deve fermarsi un attimo per accordare il suo strumento e forse questo imprevisto le dà la possibilità di stupire ancora di più. Il verdetto dei giudici non può che essere compatto, soprattutto alla luce del timbro della voce della ragazza e della sua capacità di modellare note e suoni in accordo con la sua anima. Propone una cover del singolo A Case of You firmato da Jon Mitchell e gli occhi lucidi non si fanno attendere sul volto di tutta la giuria.

“Credo che tu sia un grande talento”, dice Agnelli trattenendo le lacrime. Emma decide di alzarsi in piedi pur di applaudirla. “Elisa, wow. Penso che tu sia la prima persona che è riuscita a teletrasportarsi, isolarsi e cantare per se stessa”, dice Hell Raton, “sono senza parole”. Anche la Brown è incredula: la concorrente ha dimostrato di essere un’artista. Anche Mika è stupito della sua esibizione: ha visto in lei una grande fragilità e grazia. Per questo i giudici non possono che assegnare quattro sì a Casadilego.