Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira – Samba – Ballando 2020 – VIDEO

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira sono fra gli ultimi concorrenti ad esibirsi nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Lui, confessa nella clip, vuole vincere a tutti i costi. Anche se davanti allo specchio non nasconde di vergognarsi un po’.

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira si sono dati molto da fare durante le prove. Il conduttore però ammette di avere una curva di apprendimento molto lenta e per questo di essere incerto sull’esibizione. “Cercherò di vincere e di andare avanti grazie alle storie che racconterò”, sottolinea.

Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle 2020 – La Samba

L’esibizione di Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira lascia con la bocca aperta fin dai primi istanti. Lui, tutto blu e con un look da divinità indiana, tenta un approccio danzante che però non riesce mai del tutto. Fatta eccezione per una presa alla maestra degna di nota. “Una performance meravigliosa tra Shiva, il genio della lampada mi piace molto”, dice Canino, “dove non arriva con la danza, arriva con la performance”. Il giudice però si augura che il concorrente possa ballare al più presto. “Sono rimasta abbastanza scioccata perchè prima di arrivare qui, avevo un’immagine di ogni concorrente e per te pensavo il classico British”, dice la Smith, “devo dire che non era male perchè ha fatto i passi, è andato a tempo, ma era un po’ posseduto”.

Secondo la Presidentessa, Costantino ha manifestato un po’ di incertezza e gli suggerisce di migliorare proprio in questo. “Tutto si può rimproverare a Costantino tranne che non sia un personaggio interessante. Quello che ho visto secondo me non è interessante. Divertente, dopo lo stupore iniziale l’ho trovato un po’ grottesco”, afferma invece la Lucarelli. I voti: 1 (Zazzaroni), 6 (Canino), 5 (Smith), 6 (Selvaggia), 8 (Mariotto), per un totale di 26 punti.

