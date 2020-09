Daniela Scardina e Anastasia Kuzmina – La Salsa – Ballando 2020 – VIDEO

By

Daniela Scardina e Anastasia Kuzmina sono i secondi ad esibirsi nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2020. Il concorrente tra l’altro ha rischiato di non poter partecipare al programma, visto che diverse settimane fa è risultato positivo al tampone. La situazione però si è risolta in tempo record e ha potuto iniziare gli allenamenti come tutti.

Daniela Scardina e Anastasia Kuzmina sono riusciti a creare una bella sintonia durante le prove. Lui, conosciuto come King Toretto, non si tira di certo indietro quando si tratta di rimboccarsi le maniche. Propongono una Salsa al ritmo di Rhythm of Life.

Daniela Scardina e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2020 – La Salsa

Daniela Scardina e Anastasia Kuzmina ci propongono una Salsa moderna. Qualche incertezza da parte del pugile, che mette in mostra una certa rigidità, ma nel complesso bene. “Figo, veramente bravo”, dice la Smith, “però iniziando così, dopo sono cavoli tuoi perchè ogni settimana dovrai migliorare”. Canino invece vuole vedere Scardina alle prese con un ballo serio, visto che hanno proposto un genere che rientra nella sua comfort zone. Il giudice poi fa un piccolo tentativo per agevolare una possibile love story fra concorrente e ballerina. “Non so perchè ma mi è piaciuto”, dice Zazzaroni, “sei molto attento al ritmo”.

Complimenti anche da parte della Lucarelli, che però preferisce fare degli appunti. “Hai ballato bene”, sottolinea, “rispetto ai miei colleghi dico hai ballato bene, ti sei mosso, sei andato a tempo, ma ti trovo un po’ di legno”. Scardina promette di sciogliersi un po’ già per la settimana prossima. “Ma questa era Salsa?”, chiede poi Canino rivolgendosi alla Presidentessa della giuria. Il giudice infatti ha notato qualche passo che va al di là della tradizione. “Avevo molte perplessità sulla scelta di un pugile”, dice Mariotto, “perchè è sconveniente. Ai miei tempi amoreggiare con un lottatore era sconveniente. L’importante è che il pugile in questione ha tirato fuori la lingua”. I voti: 6 (Zazzaroni), 6 (Canino), 7 (Smith), 6 (Lucarelli) e 8 (Mariotto) per un totale di 33 punti. Il video dell’esibizione di Daniele Scardina sarà disponibile a breve.