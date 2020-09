Lina Sastri e Simone Di Pasquale – La Samba – Ballando 2020 – VIDEO

Lina Sastri e Simone Di Pasquale scendono in pista nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2020 come terza coppia in gara. L’attrice ha deciso di mostrare il suo lato più ironico in questa nuova avventura e il maestro di ballo di certo non l’ha ostacolata nel suo piano. “Un ciclone, bel caratterino, bella energia”, dice dell’allieva.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale hanno affrontato delle difficoltà durante le prove. L’artista in particolare non era abituata a seguire un maestro, dato che nella sua carriera è solita comandare. La coppia propone una Samba al ritmo della Tamurriata Nera.

Lina Sastri e Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle 2020 – La Samba

Lina Sastri e Simone Di Pasquale iniziano il loro debutto nel programma con una danza tribale. Solo un foulard ad unirli, prima che parta la canzone scelta per la Samba. “Tempistica abbastanza bene, devi lavorare tantissimo sulle braccia e raffinare i movimenti”, dice subito la Smith. La Presidentessa della giuria ha notato inoltre che la scelta delle scarpe della concorrente non è stata azzeccata. “Tanto talento, tanta passione, ma anche tanto da lavorare”, conclude. “Un po’ zoo di vetro, quasi se lui avesse paura di farti male, che ti potesse rompere”, dice Canino, “buttati di più, lasciati andare. Da te ci aspettiamo tanto”.

L’attrice si giustifica: è abituata al teatro e la danza è più tecnica, per ora non nelle sue corde. “La paura si vedeva in ogni passo”, dice Selvaggia, “puoi supplire ad alcune mancanze con la tua personalità”. Secondo la giudice, la Sastri non ha messo in luce questo dettaglio che tutti si aspettavano. “Mi sembrava una danza macabra”, aggiunge Zazzaroni, beccandosi diversi dissensi da parte del pubblico. “Non mi è dispiaciuto”, si affretta a specificare. “Non hai sudato”, sottolinea invece Mariotto, “io ti conosco. Dagli retta, quello (Simone) ti porta a vincere questo programma”. I voti della giuria: 5 (Zazzaroni), 4 (Canino), 4 (Lucarelli), 5 (Smith), 2 (Mariotto), per un totale di 20 punti. Il video dell’esibizione di Lina Sastri sarà disponibile a breve.