Live – Non è la d’Urso – Anticipazioni 20 settembre – Gli ospiti

Live – Non è la d’Urso ritorna sul piccolo schermo di Canale 5 anche questa domenica. Il 20 settembre 2020, la padrona di casa aprirà le porte del suo studio per accogliere un nuovo giro di ospiti. Ci saranno le interviste singole e gli scontri con le famose Sfere. Chi ci sarà?

Le anticipazioni di Live – Non è la d’Urso rivelano notizie choc riguardo a Patrizia De Blanck. La Contessa è sempre più al centro del gossip e non mancano notizie nei suoi confronti. Quale sarà lo scandalo pronto ad abbattersi sulla nobile?

Live – Non è la d’Urso, anticipazioni 20 settembre 2020

Per la prima volta, Asia Argento ha deciso di non partecipare al programma da sola. Al suo fianco ci sarà Anna Lou Castoldi, la figlia nata dalla sua passata relazione con il cantautore Morgan. L’attrice compie 45 anni proprio oggi e ha molto di cui festeggiare. Anche per questo riguarda Anna Lou e il suo debutto nella serie di successo Baby 3, diffusa da Netflix. Il legame fra l’attrice e l’erede è sempre stato molto forte: la ragazza, oggi 19enne, ha sempre vissuto con Asia e ha ereditato il suo carattere ribelle. Abile trasformista e attenta a qualsiasi forma di arte, Anna Lou ha già riscosso un forte interesse su Instagram, dove ha superato i 46 mila follower.

Le anticipazioni di Live – Non è la d’Urso ci parlano anche di Flavia Vento. A pochi giorni dalla sua uscita volontaria dal Grande Fratello Vip, l’ex concorrente affronterà gli sferati e proverà a difendersi. In studio ci sarà anche Alba Parietti, che in queste ore ha ricevuto un rimprovero dall’ex marito Franco Oppini. La showgirl però non dovrebbe replicare alle sue parole, ma parlare del corpo delle donne. L’Alba Nazionale interverrà sull’argomento al fianco di Eliana Michelazzo e Vittorio Sgarbi.