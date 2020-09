Anticipazioni Una vita – 22 settembre – Un bacio improvviso

Una vita ritorna nel pomeriggio di Canale 5 del 22 settembre 2020 e ci regalerà una nuova puntata appassionata. Soprattutto per un certo bacio che i sostenitori della coppia Felice e Genoveva stanno attendendo ormai da tempo. Ebbene sì, ci sarà un avvicinamento fra i due ma anche qualcosa di più.

Le anticipazioni di Una vita ci rivelano infatti che qualcuno spierà i due innamorati. Di chi si tratta? Forse del perfido Alfredo, sempre dietro l’angolo e pronto a sferrare il suo attacco nei confronti della moglie?

Nelle precedenti puntate

La settimana scorsa abbiamo assistito al processo che ha messo sulla gogna il povero Liberto. La Dicenta infatti lo ha accusato di violenta e ora il marito di Rosina rischia davvero grosso. Su richiesta di Felipe, Genoveva ha accettato di testimoniare a favore di Liberto e questo ha spinto Alfredo ad affrontarla in aula. L’uomo, più furioso che mai, non vede l’ora di farla pagare alla moglie. Quale sarà il suo piano?

Anticipazioni Una vita – 22 settembre 2020

Genoveva ha assicurato spesso a Felipe di non essere cattiva come sembra. L’avvocato potrebbe aver trovato una conferma delle sue parole, soprattutto perchè al suo cospetto non si è mai comportata in modo compromettente. Grazie alla sua testimonianza, Liberto ha delle buone possibilità di uscire pulito dalle accuse che gli sono state rivolte. L’attrazione fra l’avvocato e Genoveva intanto spingerà i due verso un bacio. Peccato che nelle vicinanze ci sarà anche la perfida Marcia, ovvero la spia che Ursula tiene in suo pugno. La ragazza ha sempre provato una forte attrazione nei confronti di Felipe: non potrà che reagire con enorme dolore di fronte a quella vista.

Marcia però dovrebbe guardarsi le spalle da qualcun altro. La domestica infatti è troppo vicina ad Ursula e questo vuol dire che il pericolo è sempre dietro l’angolo. Marcia tra l’altro scoprirà presto che la Dicenta ha mentito al processo e che ha cercato di mettere nei guai un innocente. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano anche che Rosina e Susana riceveranno in dono i soldi che le domestiche hanno vinto alla lotteria, per sostenere le spese processuali.